Mua xe máy cắm nợ mùa World Cup: Tha hồ xe ngon giá rẻ?

Lượt trận thứ 2 vòng bảng World Cup kết thúc, nhiều đội mạnh hay còn được dân cá độ gọi là “cửa trên” liên tục có kết quả không tốt. Điều này khiến dân mê cá độ phải tiễn biệt nhiều tài sản vì thua liên tục.

Là chủ một cửa hàng buôn bán xe tay ga cao cấp trên đường Lê Trọng Tấn, anh Nguyễn Trường Giang cho biết: “Đến những mùa bóng như Euro hay World Cup, lượng xe khách có nhu cầu bán cao hơn hẳn, còn vì lý do gì thì ai cũng biết. Do đầu vào tăng vọt đột biến, nên người bán cũng phải chấp nhận lỗ hơn những ngày thường từ khoảng 2 - 5 triệu đồng.”

“Còn suy nghĩ của người đi mua xe là mùa World Cup này có thể mua xe “ngon” giá rẻ hơn từ 10 - 20 triệu đồng của những người cần tiền gấp. Điều đó cũng có thể, vì ở một số tiệm cầm đồ tôi có thể nhập 1 lúc 50 - 60 xe tay ga các loại với giá rẻ hơn từ 8 - 10 triệu đồng với SH Việt hoặc hơn nữa với SH nhập, còn với xe Wave là khoảng 2 triệu đồng”, anh Giang nói.

Tuy nhiên, việc mua ở những cơ sở không uy tín như vậy sẽ tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Vì theo anh Giang: “Nhiều người dẫn cả thợ của mình đi xem. Thế nhưng, thợ xem xe cũng chỉ có trình độ nhất định. Những chi tiết bên ngoài nếu các cơ sở bán xe đã muốn “mông má” lại thì thợ cũng khó lòng biết được”.

“Hơn nữa, việc xem xe cũng chỉ là đi thử và kiểm tra bên ngoài mà không được phép tháo tung xe ra để kiểm tra. Bên trong mỗi chiếc xe có hàng nghìn linh kiện, mà ngay lúc xem xe hay đi 1 tháng cũng chưa thể hỏng ngay được”, anh Giang cho biết.

Theo anh Tưởng Duy Anh (Lĩnh Nam, Hà Nội), một dân kinh doanh trong nghề xe máy cũ cho biết: “Tại các cửa hàng có uy tín, họ thường làm chặt việc nhập xe ngay từ đầu vào. Có thể họ sẽ đến tận nơi xem xe có đâm đụng, tai nạn không, giấy tờ chính chủ hoặc liên quan tới người bán không. Sau cùng mới kiểm tra thông tin phía phòng giao thông để xe có dính án không.”

Những chiếc xe mới chỉ hơn 2.000 km đã bị bán mùa World Cup

“Nếu làm cẩn thận như vậy thì so với các tháng thường, những chiếc xe tay ga cao cấp cũng chỉ có thể rẻ hơn được từ 2 - 5 triệu đồng so với những ngày thường. Giảm được đến 5 triệu đồng là rất hi hữu vì thực ra thị trường xe cũ bao năm vẫn vậy, cứ đến giữa năm là giá xe sẽ giảm”, anh Duy nói.

Bằng kinh nghiệm lâu năm trong nghề, anh Duy giải thích: “Thứ nhất là do thời tiết mùa hè càng ngày càng khắc nghiệt, khiến nhu cầu mua xe giảm đáng kể.”

“Thứ 2 là mùa hè sinh viên về quê rất nhiều. Trong khi đó, bộ phận sinh viên hiện nay mới là những người có nhu cầu mua xe tay ga cao cấp nhiều nhất, chiếm tới 60 - 70% lượng khách của tôi hay các anh em trong cùng hệ thống kinh doanh xe cũ”, anh Duy cho biết thêm.

Với những lí do chính đó, giá xe vào khoảng giữa năm sẽ bị giảm từ 1 - 2 triệu đồng so với các tháng khác. Và nếu vào mùa bóng đá, không chỉ riêng World Cup thì giá xe cũng vì thế mà giảm thêm 1 - 2 triệu đồng nữa.

Chia sẻ thêm về giá xe cũ giảm vào giữa năm, anh Giang cho biết: “Thực ra, ít người biết là mùa hè giá xe sẽ giảm. Đây còn là mùa mà các nhà xe ôm tiền để gom xe.”

“Ví dụ như 1 chiếc xe Vespa Prima 2015 mua mới có giá khoảng hơn 80 triệu đồng. Nhưng sau 3 năm sử dụng, giá trị của nó chỉ còn khoảng 1 nửa, tương đương với 44 - 45 triệu đồng. Cứ cũ hơn 1 năm mà máy móc còn tốt thì giá sẽ rẻ hơn khoảng 2 triệu đồng. Giá này đã giảm “nhiệt” hơn so với trước vì những xe này còn rất mới.”, anh Giang cho biết thêm.

Từ đầu mùa World Cup đến giờ, cửa hàng anh Giang liên tục nhận được điện thoại gọi đến để xem và nhập xe. Mỗi ngày, nhân viên trong cửa hàng phải đi xem cả chục xe, nhưng lượng nhập thực tế không nhiều do nhiều xe không đạt các tiêu chuẩn cửa hàng đề ra.

Khách đến xem xe mùa World Cup

Thế nhưng nhiều khách nào đến cửa hàng tìm xe cũng muốn xe “ngon”, tuy nhiên lại chỉ hỏi dò xem giá xe có giảm sâu không mới mua. Nếu chỉ giảm được vài triệu thì hầu như đều không quay lại.

Tuy nhiên, với một chiếc xe cũ có giá khoảng 45 triệu đồng thì việc giảm 5 triệu đồng đã là 11% giá trị xe, đây là mức giảm quá nhiều cho 1 chiếc xe chính chủ và giá trị sử dụng còn tốt.

Theo Vietnamnet