Mỹ cho phép Vietcombank mở văn phòng đại diện tại New York

Cụ thể: ngày 26/10/2018, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã phê duyệt hồ sơ xin cấp phép thành lập Văn phòng đại diện tại thành phố New York (Tiểu bang New York) của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Trước đó, ngày 24/10/2018, Sở Quản lý Tài chính Tiểu bang New York (cơ quan quản lý trực tiếp ở cấp tiểu bang) cũng đã ban hành chấp thuận về mặt nguyên tắc đối với hồ sơ xin cấp phép của Vietcombank.

Đây là một bước tiến quan trọng mang tính chiến lược của Vietcombank, lần đầu tiên một ngân hàng thương mại Việt Nam thiết lập hiện diện tại Mỹ - một trong những quốc gia sở hữu khung pháp lý minh bạch, hoàn thiện và cơ chế quản lý, giám sát chặt chẽ vào bậc nhất trên thế giới. Sự kiện này khẳng định vị thế, thương hiệu và tầm ảnh hưởng lớn của một ngân hàng Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế, khẳng định mục tiêu “Vươn ra biển lớn” của Vietcombank trong định hướng phát triển trở thành một trong 300 tập đoàn ngân hàng tài chính lớn nhất thế giới và được quản trị theo các thông lệ quốc tế tốt nhất vào năm 2020.

Theo Báo cáo Xuất nhập khẩu Việt Nam 2017 của Bộ Công thương, Mỹ là một trong những đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam với doanh số thương mại hai chiều liên tục tăng trưởng cao (đạt 50,8 tỉ USD vào cuối năm 2017). Việt Nam xếp thứ 12 về xuất khẩu hàng hóa sang Mỹ, xếp thứ 27 về nhập khẩu hàng hóa và là đối tác thương mại lớn thứ 16 của Mỹ với mức thặng dư trên 32,4 tỷ USD trong năm 2017.

Cùng với việc thị trường Việt Nam ngày càng trở nên hấp dẫn trong mắt nhà đầu tư Mỹ, Văn phòng đại diện của Vietcombank sau khi đi vào hoạt động sẽ trở thành cánh tay nối dài của Vietcombank tại Mỹ để hỗ trợ phát triển kinh doanh tại thị trường nhiều tiềm năng này.

Văn phòng đại diện của Vietcombank tại New York sẽ thực hiện các chức năng: kết nối với khách hàng hiện hữu và tiềm năng tại thị trường Mỹ; thực hiện báo cáo phân tích thị trường và ngành tài chính – ngân hàng; hỗ trợ duy trì quan hệ với các định chế tài chính tại Mỹ; tham dự hội nghị, hội thảo kinh doanh để thiết lập các mối quan hệ nhằm hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động kinh doanh của Vietcombank cũng như tạo cầu nối quan trọng hỗ trợ các doanh nghiệp là đối tác của Vietcombank trong các quan hệ đầu tư, kinh doanh tại thị trường Mỹ.

Đại diện Vietcombank cho biết, trên cơ sở phê duyệt hồ sơ xin cấp phép thành lập Văn phòng đại diện Vietcombank tại Thành phố New York của các cơ quan quản lý Mỹ, Vietcombank sẽ tiếp tục thực hiện các thủ tục cần thiết để được cấp giấy phép chính thức và khai trương Văn phòng đại diện tại Thành phố New York trong thời gian sớm nhất.

Vietcombank hiện có hơn 500 Chi nhánh/Phòng Giaodịch/Văn phòng đại diện/Đơn vị thành viên; mạng lưới hoạt động tại nước ngoài của Vietcombank hiện có Công ty tài chính tại Hồng Kông, Công ty chuyển tiền tại Mỹ, Văn phòng đại diện tại Singapore và Ngân hàng con tại Lào; Vietcombank thiết lập quan hệ với trên 2.100 ngân hàng đại lý tại 131 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Mới đây, Vietcombank đã khai trương Ngân hàng con của Vietcombank tại Lào, sau Văn phòng đại diện tại Mỹ, Vietcombank cũng tiến hành các thủ tục để mở tại Australia.

Báo cáo kết quả kinh doanh quý 3/2018, Vietcombank lập kỷ lục cán mốc lợi nhuận hơn 11.000 tỷ đồng- trở thành ngân hàng làm ăn có lời hiệu quả nhất trong hệ thống NHTM Việt Nam.

Khánh Huyền