Mỹ phẩm, thực phẩm chức năng không nguồn gốc hoành hành

Sản xuất không phép

Chiều 22/6, Tổ công tác 334 (Bộ Công Thương) phối hợp với Phòng 5 Cục C46 và Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) thành phố Hà Nội kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Ngọc Tú (còn gọi Ngọc Tú Nature Beauty), địa chỉ Khu Dệt 19/5 (thị trấn Cầu Bươu, huyện Thanh Trì, Hà Nội.

Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra liên ngành phát hiện 3.047 sản phẩm có nguồn gốc đông y như: Bộ trị mụn đông y, Gel điều trị mụn, Gel trị thâm, Serum tái tạo và phục hồi da, Kem dưỡng da chống nắng ban ngày, Kem dưỡng da ban đêm (kem ngựa), sữa rửa mặt, ngũ cốc, cao hà thủ ô... chưa được cơ quan y tế cấp phép lưu hành. Thời điểm kiểm tra, đại diện đơn vị chỉ xuất trình được giấy phép kinh doanh. Các giấy tờ liên quan đến việc cấp phép sản xuất, chứng nhận chất lượng sản phẩm, giấy phép cơ sở đủ điều kiện sản xuất dược phẩm đều không có. Đoàn công tác còn thu giữ 350 gói sản phẩm không dán nhãn, 120 lọ sản phẩm không dán nhãn cùng nhiều loại nguyên liệu dùng cho sản xuất như: Bột thạch nhãn, gelatin, bơ tinh chế, hồng sâm base, dầu cọ, thuốc mỡ sử dụng ngoài da.

Điều đáng nói, Ngọc Tú Nature Beauty đã tổ chức sản xuất quy mô lớn tại Thanh Trì được hơn một năm nay và đưa sản phẩm vào các hệ thống cơ sở spa, thẩm mỹ viện tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố. Công ty này cũng có 246 đại lý bán hàng online trên mạng với lượng khách hàng được quảng cáo lên tới hơn 5.500 người. Trong các clip quảng cáo trên mạng, Công ty Ngọc Tú còn trưng ra chứng nhận được Giải bình chọn “Sản phẩm - Dịch vụ uy tín chất lượng năm 2015”.

Trước đó ít ngày, lực lượng QLTT TPHCM cũng kiểm tra Công ty Cổ phần FACENCO có trụ sở tại Lầu 2, tòa nhà HD Bank, 51D Đinh Bộ Lĩnh (phường 26, quận Bình Thạnh) về hành vi kinh doanh sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe (TPCN) khi chưa được Cục An toàn Thực phẩm, Bộ Y tế cấp xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

Công ty nảy sản xuất TPCN hiệu Btanol 500 (hỗ trợ điều trị suy thận), TPCN Gotarin (trị bệnh Gout) và Motafin (điều trị mỡ máu). Dù chưa được cấp phép nhưng công ty đã bán sản phẩm rầm rộ trên mạng với mạng lưới nhân viên tư vấn bán hàng rất đông đảo.

Buông lỏng quản lý

Trao đổi với PV Tiền Phong, một cán bộ quản lý thị trường thừa nhận, thực tế cho thấy, dù các loại thực phẩm chức năng, mỹ phẩm giả, kém chất lượng được buôn bán công khai trên mạng xã hội cũng như thông qua hệ thống bán hàng đa cấp nở rộng ở khắp các địa phương, trong đó nhiều nhất là tại Hà Nội, TP.HCM, nhưng việc kiểm soát nguồn gốc, chất lượng các sản phẩm này dường như bỏ ngỏ trong suốt thời gian qua. Theo cán bộ quản lý thị trường này, tình trạng kinh doanh TPCN kém chất lượng nhiều người biết nhưng không ai chịu “động tay, động chân” vì nhiều lý do.

Việc mỹ phẩm, TPCN không nguồn gốc hoành hành, theo vị cán bộ này, một phần từ việc các cơ quan quản lý buông lỏng, đá bóng trách nhiệm, chưa kể có khả năng có cả sự bảo kê ngầm của lực lượng chức năng. Bên cạnh đó, doanh nghiệp đánh vào tâm lý người tiêu dùng luôn có nhu cầu về các sản phẩm làm đẹp và chăm sóc sức khỏe, nhiều cá nhân, doanh nghiệp nhiều năm qua đã tổ chức sản xuất, buôn bán TPCN, mỹ phẩm và các sản phẩm đông y trên quy mô lớn khi chưa được cấp phép. Điều đặc biệt nguy hiểm, là nhiều TPCN được bán thông qua mạng xã hội, hệ thống bán hàng đa cấp, qua các hội người cao tuổi, hội phụ nữ ở các địa phương.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở sản xuất của Công ty Ngọc Tú.

Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Trần Hùng, Cục phó Quản lý Thị trường (Bộ Công Thương) cho rằng, việc buôn bán các loại thuốc, TPCN, đông dược giả, không rõ nguồn gốc xuất xứ hoặc chưa được cơ quan chức năng cấp phép phải được coi là một loại tội ác trong thời bình. Các loại TPCN, dược phẩm này khi được sản xuất ra đều phải mang ra lưu thông trên thị trường, bán cho người tiêu dùng. Điều gây bức xúc nhất chính là tình trạng hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng lừa dối người tiêu dùng, ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng người dùng ngang nhiên tồn tại nhiều năm qua.

Về quản lý nhà nước đối với TPCN, thuốc, dược phẩm không rõ nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, theo ông Hùng, là thuộc Bộ Y tế phải có trách nhiệm. Cụ thể, với TPCN, cơ quan phụ trách là Cục An toàn thực phẩm. Thuốc, mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược Bộ Y tế chịu trách nhiệm. Còn với đông, nam dược các loại do Cục Y dược cổ truyền dân tộc quản lý.

“Qua làm việc, phối hợp chống mỹ phẩm, dược phẩm, TPCN giả, không rõ nguồn gốc, bản thân tôi qua vụ Vinaca tôi thấy, có phối kết hợp xử lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Y tế và Quản lý thị trường hiện rất yếu kém. Như tại vụ Vinaca, tôi thấy, bột than tre mà được quảng cáo thổi phồng thành thần dược trị ung thư trên mạng xã hội, ở nhiều tỉnh, thành phố là điều khó chấp nhận. Nhưng trớ trêu hơn, khi được hỏi thì quản lý thị trường Hải Phòng cho hay đã xử phạt hành chính 44 triệu theo kết luận của công an quận Kiến An. Vụ việc nghiêm trọng vậy mà xử phạt hành chính là khó chấp nhận, có dấu hiệu tiêu cực”, ông Hùng cho hay.

Nhiều sản phẩm chưa được cấp phép của Công ty Ngọc Tú



Cũng theo ông Hùng, để làm rõ, ông đã trực tiếp điện thoại cho Chánh thanh tra Bộ Y tế nhưng được cáo bận. Các cấp phó cũng bận. Khi điện thoại cho Cục trưởng, Cục phó Cục Quản lý Dược chúng tôi cũng được cậu trả lời không thuộc lĩnh vực quản lý, bận không đi kiểm tra được. Câu trả lời từ phía lãnh đạo Cục An toàn Thực phẩm cũng là… bận họp.

Cũng theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường, thực tế phải thừa nhận cũng có sự buông lỏng, thiếu kiểm tra, kiểm soát của lực lượng quản lý thị trường các địa phương thời gian qua đối với các loại mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đông dược không rõ nguồn gốc, kém chất lượng. Ở đây cũng một phần từ thiếu dám chịu trách nhiệm, không vào cuộc quyết liệt của quản lý thị trường.

“Lực lượng quản lý thị trường thời gian tới phải chủ công, tổng kiểm tra trên toàn quốc với các loại dược phẩm, TPCN không rõ nguồn gốc đang hoành hành trên thị trường, trên mạng xã hội. Cũng rất cần người dân tham gia tố giác đối với các cơ sở, đơn vị bán hàng mỹ phẩm, dược phẩm, TPCN giả, kém chất lượng cần sự vào cuộc của cả Bộ Y tế”, ông Trần Hùng nói.

“Qua làm việc, phối hợp chống mỹ phẩm, dược phẩm, TPCN giả, không rõ nguồn gốc, qua vụ Vinaca tôi thấy, có phối kết hợp xử lý giữa các cơ quan quản lý nhà nước thuộc Bộ Y tế và Quản lý thị trường hiện rất yếu kém”. Cục phó Cục Quản lý thị trường Trần Hùng

Phạm Tuyên