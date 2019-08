Na tím lên cơn sốt tháng cô hồn, 400.000 đồng một kg vẫn tranh nhau mua

Hơn một tháng nay, thị trường liên tục lên "cơn sốt" khi người mua đua nhau săn lùng một giống na có màu độc đáo. Vốn dĩ na truyền thống màu xanh, thơm, ngọt thì giống na này lại có màu tím đỏ, ruột dai, hạt bé.

Là một trong những người đầu tiên mang giống na tím về trồng, ông Ngọc, ở huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết tới nay vườn na nhà ông có khoảng 20 cây trưởng thành và đang cho quả. Ngoài ra, ông có khoảng 1.000 cây giống cao 40-70 cm.

Na tím là giống cây thân gỗ cho chiều cao trung bình khoảng 3,5m. Cây có sức sinh trưởng mạnh với bộ tán khá rộng. Nếu canh tác tốt chỉ 2,5 năm cây cho trái. Thông thường na bắt đầu cho thu hoạch từ tháng 7 đến tháng 9.

Năm nay, anh Ngọc bán ra thị trường khoảng 80 kg với giá 400.000 đồng một kg. Nhiều ngày nay anh vẫn được khách hàng hỏi mua."Hàng có đến đâu thương lái người dân săn mua đến đó. Hiện tôi còn một ít trái để dành làm giống nên dù khách trả giá cao vẫn không thể bán", anh Ngọc nói.

Nhanh chóng hết hàng từ cuối tháng 7, anh Hoàng ở Quảng Ninh cho biết, vì mới trồng na tím được 4 năm nay nên vườn nhà chỉ ra trái bói được khoảng 20 kg. Tuy nhiên, anh đã được thương lái đặt hàng từ đầu tháng 6. Và để cho người dân trong vùng thưởng thức nên anh chỉ bán cho khách quen.

"Năm sau cây cho trái đều, dự kiến một vụ có thể thu hoạch được cả tạ. Tuy nhiên với nhu cầu đặt mua nhiều như hiện nay thì số lượng hàng trên vẫn không đủ cung ứng", anh Hoàng nói.

Chia sẻ về năng suất của na tím, anh Ngọc cho biết, nếu chưa tìm hiểu kỹ thì rất khó chăm sóc, khả năng đậu quả sẽ thấp. Bởi lẽ, na tím nếu hoa đậu ở đầu cành, sau này ra quả chỉ bằng ngón tay cái là rụng. Do đó, anh nghiên cứu cắt tỉa cành cây phù hợp để na đậu quả ở thân. Nhờ thế, mỗi trái na tím loại 1 tại vườn nhà anh Ngọc lên tới 700 gram. Còn những trái loại 2,3 cũng nặng tới 300-400 gram một trái, to gấp đôi so với na dai truyền thống.

Đặc điểm khác biệt so với giống na thường là na tím có bộ thân sẫm màu hơn và cành giòn hơn. Lá cũng to và dài hơn na thường. Hoa khi nở có màu trắng khá đẹp. Cây ra hoa vào khoảng đầu mùa hè và cho quả chín vào 2 tháng sau đó. Cây giống na tím khi còn bé có màu xanh nhưng càng lớn màu xanh sẽ mất dần và màu tím sẽ xuất hiện. Quả càng lớn thì màu tím càng đậm.

Bên ngoài na tím có lớp vỏ khá dày bên trong thịt quả khá bùi, ăn có vị thơm và ngọt hơn giống truyền thống. Một điểm khiến nhiều người ưa chuộng na tím đó chính là giống na này cho năng suất khá cao. Cây ít sâu bệnh và cho thu hoạch đều các năm.