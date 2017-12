Năm 2018, vàng còn đủ cuốn hút?

Nghịch lý hai miền Bắc - Nam

Có thể nhận định, năm 2017 vàng đã mất đi sức hấp dẫn, và vắng hẳn cảnh người dân xếp hàng mau vàng. Cả năm chỉ 3-4 thời điểm giá vàng bật tăng, trong đó tăng đáng kể nhất là vào ngày Vía Thần Tài (mùng 10 tháng Giêng, Âm lịch), những lần còn lại do thị trường thế giới biến động nên trong nước biến động theo, nhưng sự biến động cũng không quá lớn.

Đóng cửa phiên giao dịch chính thức cuối cùng của năm 2017 vào 17h ngày 30/12, tại thị trường Hà Nội, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 36,53 - 36,63 triệu đồng/lượng (mua - bán). Như vậy, so với giá vàng mở phiên giao dịch đầu tiên của năm 2017, giá vàng ngày cuối năm tại thị trường này tăng 280.000 đồng mỗi lượng đại lý mua vào và tăng 180.000 đồng mỗi lượng bán ra.

Như vậy, ở Hà Nội, nếu mua vàng vào ngày đầu năm (giá 36,45 triệu đồng/lượng) và bán lại cho đại lý vào ngày cuối năm (giá 36,53 triệu đồng/lượng), người mua lãi 80.000 đồng mỗi lượng.

Giá vàng trong nước tăng mạnh, cao hơn thế giới hơn 2 triệu đồng/lượng Giá vàng trong nước hôm nay (30/12) tăng mạnh theo giá vàng thế giới, khi các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ còn tăng tiếp. Trong khi tỷ giá giảm mạnh nhờ kiều hối đổ về cuối năm.

Còn tại thị trường TP.HCM, khép lại phiên giao dịch cuối cùng của năm 2017, Công ty SJC niêm yết vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 35,5 - 36,44 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với giá vàng mở phiên giao dịch đầu tiên của năm 2017, giá vàng ngày cuối năm tại thị trường này giảm 550.000 đồng mỗi lượng đại lý mua vào và giảm 110.000 đồng mỗi lượng bán ra.



Nếu ở TPHCM ai mua vàng vào ngày đầu năm (giá 36,55 triệu đồng/lượng) và bán lại cho đại lý vào ngày cuối năm (giá 35,5 triệu đồng/lượng), người mua đã lỗ 105.000 đồng mỗi lượng.



Với vàng thế giới, đóng phiên giao dịch ngày 30/12 ở mức 1.302 - 1.303 USD mỗi ounce (tương ứng chiều mua vào và bán ra). Trong khi phiên giao dịch đầu năm giá vàng thế giới được bán ra ở mức 1.155 USD/ounce. Như vậy, với dân buôn vàng tại thị trường quốc tế, nếu mua vàng vào ngày đầu năm và bán ra vào ngày cuối năm sẽ lời 147 USD mỗi ounce (tương đương khoảng 3,3 triệu đồng).



Sở dĩ các nhà buôn vàng thế giới năm qua lợi nhuận tới hơn 3 triệu đồng trong khi các nhà đầu tư Việt Nam lãi thấp (tại Hà Nội), thậm chí lỗ (tại TPHCM) do giá vàng trong nước sát hơn giá vàng thế giới vào ngày cuối năm. Cụ thể, hồi đầu năm vàng trong nước cao hơn thế giới tới hơn 5 triệu đồng mỗi lượng, nhưng ngày cuối năm khoảng cách này thu hép chỉ còn hơn 2 triệu đồng mỗi lượng.

Thị trường trầm lắng



Nhìn lại thị trường vàng năm 2017, ông Nguyễn Thanh Trúc, Phó Chủ tịch Hiệp hội Kinh doanh vàng Việt Nam đánh giá, năm qua thị trường vàng trong nước khá trầm lắng. Đã không còn cảnh người dân đổ xô đi mua vàng, hay Ngân hàng Nhà nước phải tổ chức các phiên đấu giá vàng để điều tiết thị trường.



Lý do dẫn đến tình trạng trầm lắng trên, theo ông Trúc, do các ngân hàng đã không được tham gia vào huy động vàng miếng, thậm chí người dân gửi vàng vào ngân hàng còn phải trả phí (thay vì được hưởng lãi suất như trước).



Cùng đó, thị trường chứng khoán khởi sắc với mức tăng điểm kỷ lục 10 năm qua, kênh đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước thoái vốn cũng khá hấp dẫn, và thị trường bất động sản đang ấm lại cũng thu hút dòng tiền khỏi kênh đầu tư vàng.



Ngoài ra, thị trường vàng thế giới cũng khá trầm lắng, nên tác động ngược vào thị trường vàng trong nước.



Năm 2018 sôi động nhưng khó đột biến



Về triển vọng thị trường vàng năm 2018 tới, ông Nguyễn Thanh Trúc nhận định, có thể sẽ sôi động hơn năm 2017. Điều này, theo Phó Chủ tịch Hiệp hội kinh doanh vàng, do dự kiến Chính phủ sẽ ban hành Nghị định mới thay thế Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, với một số điều khoản mở cho doanh nghiệp kinh doanh vàng. Cụ thể như, cắt giảm thủ tục với hoạt động xin phép kinh doanh vàng trang sức, và thủ tục mở thêm đại lý kinh doanh vàng miếng; cho phép doanh nghiệp được nhập nguyên liệu làm vàng trang sức…



Tuy vậy, theo ông Trúc, thị trường vàng năm tới có sôi động hơn nhưng sẽ khó có đột biến, hay các “cú sốc” lớn, hoặc việc tăng giảm bất thường cũng khó xảy ra. Điều này do thị trường chứng khoán và bất động sản sẽ tiếp tục khởi sác để thu hút dòng vốn, do kinh tế năm tới được dự báo sẽ có nhiều khởi sắc. Trên thế giới các bất ổn cũng giảm bớt, nên rủi ro giảm theo và vàng không còn là nơi trú ẩn an toàn cho dòng tiền.



Với thị trường vàng thế giới trong năm tới, trang tin vàng Kitco News đã thực hiện khảo sát một số chuyên gia, nhà buôn vàng và ngân hàng về thị trường vàng năm tới. Theo đó, đa số các chuyên gia không mấy tin vào các biến động mạnh của giá vàng trong năm tới.



Đặc biệt, khi năm tới Mỹ có thể tiếp tục tăng lãi suất đồng USD, chính sách giảm thuế có hiệu lực, và thị trường kinh doanh tốt hơn sẽ kéo dòng vốn khỏi vàng. Dù vậy, những bất ổn ở khu vực bán đảo Triều Tiên, Trung Đông… vẫn còn, nên có thể có vài thời điểm vàng hưởng lới.

Về tổng quan, đa số các chuyên gia được Kitco News phỏng vốn dự đoán giá vàng thế giới năm 2018 cũng chỉ quanh mốc 1.300 – 1.400 USD mỗi ounce.

Giá vàng SJC đi ngang Giá vàng trong nước hôm nay (29/12) đi ngang bất chấp đà tăng của giá vàng thế giới, khi các chuyên gia dự đoán giá vàng sẽ còn tăng tiếp. Trong khi tỷ giá vẫn ổn định nhờ kiều hối, còn giá dầu thô tăng nhẹ. Giá vàng tiếp tục tăng nhẹ Giá vàng trong nước hôm nay (28/12) tiếp tục tăng nhẹ theo giá vàng thế giới. Trong khi tỷ giá trung tâm lại đảo chiều tăng, còn giá dầu thô giảm nhẹ. Giá vàng nới rộng khoảng cách mua, bán Giá vàng trong nước hôm nay (27/12) đảo chiều tăng chiều bán ra trong khi chiều mua vào vẫn ổn định, khiến khoảng cách giữa giá mua và bán ngày càng xa. Trong khi tỷ giá trung tâm giảm mạnh, còn giá dầu thô vẫn đi lên.

Lê Hữu Việt