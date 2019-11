Nâng cao năng lực cạnh tranh của PV DRILLING trên trường quốc tế

Để đạt được thành tích ấn tượng của các giàn khoan tự nâng như trên, là nhờ vào kiểm soát chặt chẽ sự tuân thủ các quy định và yêu cầu của Hệ thống quản lý An toàn - Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường - Chất lượng (HSEQ) được thiết lập bởi PV Drilling và khách hàng. Theo đó, nhằm đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động trên giàn khoan, PV Drilling áp dụng đồng thời nhiều tầng kiểm soát, đặc biệt chú trọng việc đánh giá rủi ro và các biện pháp kiểm soát rủi ro:



+ Hệ thống quản lý HSEQ thiết lập các quy trình, sổ tay nhằm thực hiện các cam kết trong Chính sách An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường – Chất lượng của Tổng công ty PV Drilling, đảm bảo tuân thủ các yêu cầu chung, các yêu cầu pháp lý cũng như các yêu cầu cụ thể của khách hàng và các bên liên quan, đồng thời tiến hành xác định, đánh giá và kiểm soát rủi ro về HSEQ của các hoạt động trên giàn khoan.



+ Safety Case được xây dựng phù hợp với đặc điểm hoạt động và cấu tạo của từng giàn khoan.

+ Hệ thống Phân tích an toàn công việc (Job Safety Analysis - JSA) áp dụng đối với mọi hoạt động diễn ra trên giàn khoan.

+ Chương trình giám sát an toàn 24/7 và kiểm tra hiện trường hàng tuần do Sỹ quan an toàn (STC) thực hiện.



Bên cạnh đó, các chương trình An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp – Môi trường được triển khai định kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý nhằm nâng cao ý thức làm việc an toàn, giúp nâng cao tính chủ động, sự cẩn trọng và tận tâm trong công việc của người lao động làm việc trên giàn khoan. Cụ thể:



+ Chương trình diễn tập Ứng phó sự cố khẩn cấp thực hiện hàng tuần, hàng tháng.

+ Chương trình Thẻ quan sát an toàn (PVD Observation Card) kết hợp thưởng an toàn hàng tuần, hàng tháng.

+ Chương trình đào tạo kỹ năng làm việc an toàn tại chỗ (On job training).

+ Các chiến dịch an toàn hàng quý, với các chủ đề: Phòng ngừa tổn thương ngón tay và bàn tay (Hand and Finger Injury), phòng ngừa tổn thương do rơi vào quỹ đạo đường đi của vật (Line of Fire), an toàn khi làm việc trên cao (Working at Height), phòng ngừa tổn thương do vật rơi (Drop Objects).



Ngoài ra, các chương trình giám sát, thanh kiểm tra của PV Drilling, của khách hàng và các bên hữu quan như cảnh sát phòng cháy chữa cháy, cơ quan quản lý môi trường,… cũng được tiến hành nhằm đảm bảo tính hiệu lực của các biện pháp an toàn đang áp dụng trên giàn khoan. Những thành tích an toàn đáng tự hào của toàn thể cán bộ công nhân viên làm việc trên các giàn khoan JU - PV DRILLING I, II, III, VI và TAD – PV DRILLING V, cũng như của cả Tổng công ty PV Drilling như đã nêu ở trên là minh chứng rõ nét nhất trong việc thực hiện cam kết của PV Drilling trong Chính sách An toàn - Sức khỏe - Môi trường - Chất lượng của mình: “Tại mọi nơi, mọi lúc, nhiệm vụ luôn được chú trọng hàng đầu của cán bộ, nhân viên Tổng công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí là tuân thủ triệt để những yêu cầu của Hệ thống quản lý Sức khỏe - An toàn - Môi trường - Chất lượng (HSEQ), nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của PV Drilling”.