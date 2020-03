Nâng cao ý thức phòng cháy chữa cháy tại các chợ

Quảng cáo

Theo thống kê của Sở Công Thương, hiện Hà Nội có khoảng hơn 450 chợ hoạt động, trong đó chỉ có khoảng hơn 100 chợ kiên cố, còn lại là chợ bán kiên cố và chợ tạm. Đáng lo ngại, nhiều chợ được xây dựng từ lâu và đang có hiện tượng xuống cấp, hạ tầng chợ không đáp ứng yêu cầu về công tác phòng cháy chữa cháy. Lực lượng chức năng dù thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở song một bộ phận tiểu thương vẫn còn tâm lý thờ ơ. Khách quan nhìn nhận, những vụ cháy chợ thường để lại những hậu quả nghiêm trọng cả về người và tài sản.

Chợ Đồng Xuân trừ những ngày đóng cửa nghỉ tết thì lúc nào cũng trong không khí mua bán tấp nập. Chợ phục vụ với nhiều mặt hàng truyền thống như: vải sợi, quần áo, giày dép, đồ da,… Đây đều là các mặt hàng dễ bắt lửa, đòi hỏi công tác phòng cháy chữa cháy phải luôn được quan tâm. Xác định việc đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy là nhiệm vụ hàng đầu, cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an thành phố, phối hợp với công an quận Hoàn Kiếm và ban quản lý chợ đã cùng triển khai nhiều biện pháp đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự và an toàn cháy nổ.

Đại diện Công ty Cổ phần chợ Đồng Xuân chia sẻ: “Công ty đã xây dựng phương án đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và an ninh trật tự trên toàn địa bàn chợ; trong đó sẽ kiểm tra kiểm soát lại toàn bộ hệ thống điện, tuyệt đối nghiêm cấm các hộ kinh doanh, tiểu thương đốt hương, đốt vàng mã trong khu vực chợ”. Hiện chợ Đồng Xuân đã có hệ thống báo cháy và chữa cháy tự động, các họng nước vách tường và các trang thiết bị phục vụ chữa cháy cũng được trang bị đầy đủ. Tuy nhiên với mật độ người tham gia kinh doanh, mua sắm và tham quan du lịch rất đông và phức tạp thì nguy cơ cháy nổ vẫn luôn tiềm ẩn.

Diễn tập phòng cháy chữa cháy ở chợ Đồng Xuân Thông qua việc đến từng tiểu thương để tuyên truyền, nhắc nhở, công tác phòng cháy chữa cháy tại chợ Đồng Xuân cũng từng bước mang lại hiệu quả và ý thức của các hộ kinh doanh cũng được nâng cao rõ rệt. Một tiểu thương tại chợ Đồng Xuân cho biết: “Ngay từ trước tết Nguyên đán, Ban Quản lý chợ đã đưa bản cam kết phòng cháy chữa cháy đến từng hộ kinh doanh, cam kết không kinh doanh pháo và những vật liệu cháy nổ. Từ đầu năm, các hộ kinh doanh trong chợ đã được tham gia nhiều buổi tập huấn về công tác đảm bảo an toàn cháy nổ, giữ gìn tài sản, hàng hóa cũng như tính mạng con người. Chúng tôi cũng được tuyên truyền để nâng cao ý thức vì nếu có hỏa hoạn xảy ra thì tiểu thương là những người thiệt hại đầu tiên.” Rõ ràng thiệt hại do cháy, nổ tại các chợ đã khiến nhiều gia đình tiểu thương phá sản, không ít người bị thương vong… Vì vậy, hơn bao giờ hết, công tác bảo đảm an toàn về phòng cháy chữa cháy tại các chợ phải được quan tâm đặc biệt và cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, ban quản lý chợ để ngăn ngừa xử lý tốt khi có sự cố cháy nổ xảy ra

P.V