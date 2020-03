Nền tảng công nghệ là nước cờ thành công của ngành thang máy

Hiện tại, giải pháp công nghệ mang tính đột phá của công ty là Schindler Ahead ứng dụng nền tảng IoT, machine learning (công nghệ học máy) để quản lý vận hành và bảo trì thang. Với mỗi thang máy tham gia mạng lưới IoT, Schindler lắp đặt thêm một chip thiết bị như máy tính thu nhỏ, kết nối vào thang để thu thập, xử lý và truyền dữ liệu vận hành trực tiếp về trung tâm điện toán đám mây. Qua đó, thang được theo dõi theo thời gian thực tế và 24/7, giúp dự đoán sớm những vấn đề có thể xảy ra.

Theo ông, đâu là thách thức trong việc phát triển ứng dụng Schindler Ahead và giải pháp này có ý nghĩa như thế nào với sự phát triển của ngành thang máy Việt Nam?

Ông Tạ Huy Vũ - TGĐ Schindler Việt Nam: Yếu tố cốt lõi trong việc ứng dụng công nghệ vẫn là con người. Do đó, chúng tôi cần đảm bảo tất cả các nhân viên phải hiểu rõ về công nghệ mà Schindler đang áp dụng thông qua các chương trình đào tạo chuyên sâu và bài bản. Một thách thức khác là chúng tôi phải đảm bảo chính khách hàng cũng “thông suốt” về cách vận hành và sử dụng thang máy theo hướng “số hoá”. Về phía hành khách, Schindler cũng chủ động trang bị những kiến thức cơ bản cho người dùng thông qua các chiến dịch truyền tải thông điệp về an toàn khi sử dụng thang máy và thang cuốn.

Giải pháp Schindler Ahead tạo động lực để ngành thang máy tận dụng nước cờ công nghệ và phát triển ngày càng thành công

Ở góc độ ngành công nghiệp thang máy, Schindler Ahead là giải pháp quản lý vận hành thang máy, thang cuốn trên nền tảng IoT đầu tiên tại Việt Nam, giúp công ty và khách hàng dễ dàng quản lý và theo dõi tình trạng thang mọi lúc mọi nơi. Điều này giúp nâng cao hiệu quả vận hành và tính an toàn cho thang máy, đồng thời giúp đem lại những tiêu chuẩn an toàn về thang máy cao hơn cho khách hàng và toàn ngành. Trên hết, ứng dụng này giúp khách hàng có được trải nghiệm di chuyển nhanh chóng, an toàn hơn, đồng thời tăng cường sự minh bạch, tính kết nối cho người sử dụng.

Xin cám ơn ông về những chia sẻ!