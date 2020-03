Quảng cáo

Đối với các dịch vụ Công đưa lên Cổng DVCQG thời gian này đều chú trọng đến vấn đề thanh toán trực tuyến nhằm tạo sự tiện lợi cho người dân hoàn tất các thủ tục ngay trên môi trường mạng, trong đó có các dịch vụ thiết thực với người dân như : Thanh toán phí phạt vi phạm giao thông, Thuế cá nhân và Lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy được chính thức triển khai cho khách hàng từ ngày 13/03/2020.

Vietcombank rất vinh dự là Ngân hàng đầu tiên kết nối trực tiếp với Cổng DVCQG để cung cấp các giải pháp thanh toán thanh toán trực tuyến cho các dịch vụ mới bổ sung. Đặc biệt, là ngân hàng tiên phong, và hiện tại là ngân hàng duy nhất hợp tác với Cổng DVCQG trong việc phát triển cơ chế đăng nhập một lần Single Sign On (SSO) giữa Cổng DVCQG với dịch vụ Internet Banking của Ngân hàng nhằm giúp cho người dân có trải nghiệm hoàn toàn mới và thuận tiện khi truy cập vào Cổng DVCQG sử dụng các dịch vụ công mức độ 4 để hoàn tất thanh toán trực tuyến qua Ngân hàng.

Từ trái qua phải: Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh và Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành dự Hội nghị

Với 03 loại dịch vụ Thanh toán phí phạt vi phạm giao thông, Thuế cá nhân và Lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy, Vietcombank tiếp tục là Ngân hàng đầu tiên cung cấp dịch vụ thanh toán cho khách hàng trên Cổng DVCQG nhằm giúp người dân có thể dễ dàng tiếp cận với dịch vụ với trải nghiệm mới trong thanh toán điện tử. Việc cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến trên Cổng DVCQG cho các dịch vụ Công có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đặc biệt trong giai đoạn Chính phủ đang đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian và chi phí đi lại cho người dân, đồng thời tháo gỡ những bất tiện khi người dân phải thực hiện thủ tục hành chính theo phương thức truyền thống trước đây.

Một phần quang cảnh Hội nghị tại đầu cầu Văn phòng Chính phủ

Đối với Dịch vụ thanh toán phí phạt vi phạm giao thông lần đầu tiên được triển khai theo phương thức Khách hàng chỉ cần khai báo thông tin liên quan đến quyết định xử phạt trên Cổng DVCQG và chọn Vietcombank để thanh toán. Khi đó, khách hàng sẽ được điều hướng sang dịch vụ Internet Banking của Vietcombank để xác thực giao dịch là hoàn tất nghĩa vụ nộp phạt. Biên lai thu tiền phạt điện tử được Vietcombank ký số để đảm bảo tính pháp lý, gửi cho cho khách hàng trên Cổng DVCQG và cơ quan Cảnh sát giao thông để khách hàng nhận lại giấy tờ theo cách thức khách hàng lựa chọn tại cơ quan ra quyết định xử phạt hoặc tại nhà.

Giao diện của Cổng dịch vụ công quốc gia

Đối với Dịch vụ nộp Thuế cá nhân và Lệ phí trước bạ ô tô, xe gắn máy, khách hàng được trải nghiệm hình thức thanh toán hoàn toàn mới theo cơ chế chỉ đăng nhập một lần duy nhất (Single Sign On – SSO). Với hình thức này, cổng DVCQG và Vietcombank cho phép khách hàng liên kết tài khoản của khách hàng tại Cổng DVCQG và tài khoản Internet Banking của ngân hàng để khi thực hiện thanh toán Thuế cá nhân, Thuế trước bạ. Khi đó, khách hàng sẽ được định danh để thực hiện thanh toán mà không cần phải đăng nhập tại màn hình thanh toán Internet Banking của ngân hàng. Việc liên kết tài khoản giữa Cổng DVCQG và Vietcombank đã tạo sự liên thông trong việc thanh toán Thuế từ Cổng DVCQG, Ngân hàng Vietcombank, Tổng Cục Thuế đến Cơ quan công an chỉ trong vòng vài phút mà vẫn đảm bảo an toàn cho khách hàng.

Với quyết tâm luôn mang đến chất lượng phục vụ khách hàng tốt nhất, trong thời gian tới, Vietcombank tiếp tục ứng dụng công nghệ mới và sẵn sàng đáp ứng việc mở rộng các phương thức thanh toán trực tuyến hiện đại để khách hàng lựa chọn như thanh toán qua Mobile Banking, QR Code, thanh toán không tiếp xúc….trong các dịch vụ Công để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ trong việc đẩy mạnh triển khai thanh toán mức độ 4 cho các dịch vụ Công của các Bộ, ngành, địa phương trên Cổng DVCQG.

