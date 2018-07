Ngân hàng lạc quan với tăng trưởng kinh doanh

Nhiều ngân hàng đưa ra kế hoạch lợi nhuận năm 2018 hết sức tích cực trong các ÐHCÐ, có ngân hàng dự định với mức tăng trưởng lên tới 40-65%.

Huy động vốn và tín dụng kỳ vọng

Theo kết quả cuộc điều tra xu hướng kinh doanh mới nhất do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Dự báo, thống kê) tiến hành vào tháng 6/2018, hầu hết các TCTD đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh tăng trưởng tốt trong quý II/2018 và kỳ vọng kết quả năm nay tăng cao hơn so với năm trước.

Cụ thể, Vụ dự báo thống kê cho biết: Trên cơ sở kỳ vọng mặt bằng lãi suất huy động vốn - cho vay duy trì ổn định trong Quý III/2018 và cả năm 2018, các TCTD kỳ vọng huy động vốn toàn hệ thống TCTD tăng trưởng bình quân 5,45% trong Quý III/2018 (cao hơn so với mức tăng thực tế của cùng kỳ năm 2017) và tăng 16,51% trong cả năm 2018 (cao hơn mức tăng thực tế của năm 2017), nhưng đã điều chỉnh giảm nhẹ so với mức bình quân kỳ vọng 16,65% ghi nhận tại kỳ điều tra Quý I/2018.

Bên cạnh đó, dư nợ tín dụng của hệ thống ngân hàng được kỳ vọng tăng trưởng 5,99% trong Quý III/2018 (cao gấp 2 lần mức tăng thực tế của cùng kỳ năm 2017) và tăng 16,7% trong năm 2018 (thấp hơn mức tăng thực tế của năm 2017) nhưng đã điều chỉnh tăng so với mức kỳ vọng 16,3% ghi nhận tại cuộc điều tra kỳ trước

Trong quý III/2018, 82,5% TCTD kỳ vọng rủi ro tổng thể của các nhóm khách hàng “ổn định” và 6,5% TCTD kỳ vọng rủi ro “giảm”. Trong các nhóm khách hàng, khách hàng là TCTD tiếp tục được đánh giá là nhóm có rủi ro thấp nhất và không đổi so với kỳ trước với 29,4% TCTD đánh giá mức độ rủi ro của nhóm khách hàng này đang ở mức “thấp” và “rất thấp”, 69,4% TCTD đánh giá “bình thường” và chỉ có 1,2% TCTD đánh giá ở mức “khá cao”.

Trên cơ sở đó, các TCTD dự kiến đến cuối năm 2018, tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng có thể giữ ở mức thấp và hầu hết các nhóm TCTD dự kiến tỷ lệ nợ xấu thấp hơn so với cuối năm trước.

Kinh doanh tăng trưởng cao hơn năm trước

Kết quả điều tra cho thấy, 67,4% TCTD nhận định tình hình kinh doanh trong quý II/2018 có cải thiện tốt hơn so với quý trước, trong đó 18,8% là ”cải thiện nhiều”. Dự kiến trong thời gian tới, 76,1% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ ”cải thiện” trong quý III/2018 và 82,6% TCTD kỳ vọng tình hình kinh doanh sẽ ”cải thiện” trong cả năm 2018 so với năm 2017, trong đó 20,7-32,6% TCTD kỳ vọng “cải thiện nhiều”.

88% TCTD kỳ vọng lợi nhuận trước thuế trong năm 2018 của đơn vị tăng trưởng dương so với năm 2017, với lợi nhuận toàn hệ thống kỳ vọng tăng trưởng bình quân 19,05% trong năm 2018, cao hơn so với mức kỳ vọng 18,2% ghi nhận tại cuộc điều tra quý I/2018 nhưng thấp hơn so với mức kỳ vọng 19,33% ghi nhận tại cuộc điều tra quý IV/2017.

Bên cạnh việc kỳ vọng kết quả kinh doanh tăng trưởng tốt, 46% TCTD cho biết đã tuyển thêm lao động trong Quý II/2018; 30% TCTD nhận định đang thiếu lao động cần thiết cho nhu cầu công việc hiện tại; và 62% TCTD dự kiến tiếp tục tuyển thêm lao động trong Quý III/2018. Dự kiến đến cuối năm 2018 so với cuối năm 2017, 70% TCTD dự kiến sẽ tăng số lao động; 23% TCTD dự kiến sẽ “giữ nguyên” và 7% TCTD cho biết họ sẽ “cắt giảm” lực lượng lao động.

Việc điều hành chính sách của Ngân hàng Nhà nước đã đạt được một số thành công nhất định như trong thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước đã hấp thụ được khá nhiều ngoại tệ, nhờ vậy tăng dự trữ ngoại hối, trên cơ sở kiểm soát được lạm phát, giữ ổn định tỉ giá, đảm bảo mức thặng dư cán cân thanh toán của Ngân hàng Nhà nước và đảm bảo cân bằng kinh tế đối ngoại.

Các TCTD cho biết, thanh khoản của hệ thống ngân hàng hiện đang duy trì trạng thái “tốt” đối với cả VNÐ và ngoại tệ và được kỳ vọng tiếp tục khả quan trong quý tới và cả năm 2018.

Khảo sát bức tranh ngành ngân hàng mới đây, công ty cổ phần VN Report đã nhận định: Năm 2017 và nửa đầu năm 2018, toàn cảnh ngân hàng Việt Nam đang nằm trong quá trình củng cố và ổn định, tập trung cho quá trình tái cơ cấu đặt trong toàn cảnh tái cơ cấu của nền kinh tế. Trong giai đoạn 2017 - 2018, nhiều ngân hàng đã đạt được tăng trưởng cao và ổn định. Theo các chuyên gia, thành quả các ngân hàng đến từ việc giữ tỷ lệ NIM (chênh lệch lãi suất huy động/cho vay) ở mức lý tưởng; cho thấy sự chuyển đổi mạnh mẽ về cơ cấu tín dụng.

Minh Anh ​