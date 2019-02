Ngân hàng mạnh tay “tung” ưu đãi hút tiền gửi sau Tết

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, lượng tiền nhàn rỗi trên thị trường tăng cao. Với khoản tiền này, đại đa số người dân vẫn lựa chọn gửi tiết kiệm thay vì mua cổ phiếu, chứng khoán, vàng… bởi kênh đầu này có tính an toàn, linh hoạt và ổn định nhất. Theo đó, người gửi tiền có thể thoải mái lựa chọn các sản phẩm với kỳ hạn và chính sách khác nhau mà chắc chắn vẫn nhận được lợi nhuận từ khoản tiền gửi của mình. Chưa kể, lựa chọn gửi tiết kiệm dịp sau Tết, người dân còn có cơ hội nhận những quà tặng giá trị từ ngân hàng.

Chị Hoàng Hoài Thu, một nhân viên văn phòng tại Cầu Giấy, Hà Nội sẻ: “Mỗi dịp tết, vợ chồng tôi thường để dành một khoản gửi tiết kiệm từ tiền thưởng cuối năm, vừa an tâm về tài chính vừa được tặng lì xì và tăng thêm giá trị gia tăng với các chương trình khuyến mại hấp dẫn cho một năm mới nhiều may mắn”.

Mong ước nhận được nhiều niềm vui, tài lộc cho một năm mới hanh thông của chị Thu cũng là tâm lý chung của nhiều người. Đón bắt tâm lý đó, các nhà băng đã đưa ra không ít chương trình khuyến mại để tri ân khách hàng đồng thời cơ cấu lại nguồn tiền gửi sau dịp Tết. Theo đánh giá của một lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank), trước Tết, các công ty đã rút một lượng tiền lớn chi lương, thưởng cho cán bộ nhân viên, công nhân, còn người dân rút tiền mặt để chi tiêu, mua sắm phục vụ Tết. Sau Tết Nguyên đán là lúc các ngân hàng đưa ra chính sách ưu đãi hấp dẫn để hút lại nguồn vốn.

Theo ghi nhận của chúng tôi, chương trình khuyến mại của hệ thống ngân hàng TMCP khá đa dạng, từ ưu đãi về lãi suất, quà tặng giá trị cho đến lì xì tiền mặt… Có thể kể đến chương trình khuyến mại “Bên giá đình là Tết” của SeABank đang triển khai từ nay cho đến hết 20/3/2019 được thị trường đánh giá cao với nhiều tính năng ưu việt.

Trung thành với SeABank nhiều năm nay bởi sản phẩm dịch vụ đa dạng, thủ tục nhanh gọn và dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, ngay ngày làm việc đầu tiên của ngân hàng bà Lê Thị Quý (Hoàng Mai, Hà Nội) đã đến gửi tiết kiệm tại SeABank. “Thật may mắn, tôi vừa gửi tiền đã nhận được ngay quà tặng là chảo Lock & Lock ngoài ra còn được bốc thăm lì xì đầu năm được 50 nghìn đồng. Món quà thật ý nghĩa đến vào dịp đầu xuân năm mới báo hiệu một năm mới nhiều tài lộc sẽ đến với tôi”, vị khách hàng hào hứng nói và không giấu được niềm vui khi cầm trên tay món quà ưng ý.

Được biết, chương trình khuyến mại này dành cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm với số tiền gửi từ 50.000.000đ tại các điểm giao dịch SeABank trên toàn quốc, kỳ hạn gửi từ 6 tháng trở lên theo các sản phẩm Tiết kiệm lĩnh lãi cuối kỳ, Tiết kiệm trả lãi hàng tháng, Tiết kiệm bậc thang, Tiết kiệm Phát lộc, Tiền gửi An Khang, Tiền gửi An Cư, Tiền gửi An Phát tại quầy giao dịch. Ngoài những quà tặng hàng ngày tương ứng với số tiền gửi, đại diện của SeABank bật mí thêm, khách hàng còn được tặng tiền mặt trị giá 1.500.000 VNĐ khi là người có số thứ tự bút toán giao dịch được ghi nhận trên hệ thống SeABank trùng với số 666, 888, 999.

Có thể nói, với nhiều chương trình khuyến mại, ưu đãi đa dạng như vậy, người gửi tiền càng có thêm lựa chọn sao cho gửi tiết kiệm có lợi nhất. Tất nhiên, những ngân hàng có tính thanh khoản tốt, sản phẩm dịch vụ đa dạng, chính sách chăm sóc khách hàng tốt sẽ là yếu tố được người dân ưu tiên “chọn mặt gửi vàng” song hành với tiêu chí về lãi suất, ưu đãi.

P.V