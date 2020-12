Ngành GTVT 'cấm làm vĩnh viễn' nhân viên hàng không vi phạm một số quy định

Quảng cáo

Bộ GTVT vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ kỷ luật lao động đặc thù đối với nhân viên hàng không (theo quy định của Thông tư 46/2013 và thông tư sửa đổi bổ sung số 28/2020 của Bộ GTVT). Quy định mới áp dụng từ ngày 15/12/2020.Theo đó, tạm đình chỉ ngay công việc của nhân viên hàng không đang đảm nhiệm khi vi phạm một trong các trường hợp gồm: Vi phạm các quy định, nội quy gây uy hiếp an toàn, an ninh hàng không; Bị điều tra, khởi tố trong các vụ án hình sự; Tự ý bỏ vị trí làm việc; Uống rượu, bia trong giờ làm việc hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở trong khi thực hiện nhiệm vụ;Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân; Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa; Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với các chất ma túy hoặc chất cấm; Đánh bạc, gây rối, làm mất an ninh, trật tự tại nơi làm việc.Thời gian tạm đình chỉ, chế độ tiền lương trong thời gian tạm đình chỉ được thực hiện theo quy định tại Bộ Luật Lao động.Người lao động sẽ không được sử dụng làm việc tại vị trí “nhân viên hàng không” ở bất kỳ doanh nghiệp nào hoạt động trong lĩnh vực hàng không dân dụng, nếu vi phạm các trường hợp sau: Cố ý vi phạm các quy định, nội quy trực tiếp gây tai nạn hàng không hoặc sự cố hàng không nghiêm trọng; Bị kết án trong các vụ án hình sự.Trộm cắp, chiếm đoạt trái phép tài sản của tổ chức, cá nhân; Lợi dụng vị trí làm việc để buôn lậu, vận chuyển trái phép người, tài sản, hàng hóa; Sử dụng hoặc có kết quả dương tính đối với ma túy hoặc chất cấm.Các hình thức kỷ luật trên với nhân viên hàng không không thay thế các hình thức xử lý kỷ luật lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động.Người sử dụng nhân viên hàng không có trách nhiệm báo cáo Cục Hàng không Việt Nam khi nhân viên hàng không có hành vi vi phạm.Các hình thức kỷ luật đặc thù trên áp dụng với các chức danh nhân viên hàng không gồm: thành viên tổ lái (phi công); Giáo viên huấn luyện bay; Tiếp viên hàng không;Nhân viên bảo dưỡng, sửa chữa máy bay; Nhân viên không lưu; Nhân viên thông báo tin tức hàng không; Nhân viên thông tin, dẫn đường, giám sát hàng không; Nhân viên khí tượng hàng không; Nhân viên điều độ, khai thác bay; Nhân viên thiết kế phương thức bay;Nhân viên tìm kiếm, cứu nạn hàng không; Nhân viên điều khiển, vận hành thiết bị hàng không, phương tiện hoạt động tại khu vực hạn chế của cảng hàng không, sân bay; Nhân viên an ninh hàng không; Nhân viên khai thác mặt đất phục vụ chuyến bay.

Lê Hữu Việt