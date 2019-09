Ngon Berlin vào Phủ Tổng thống Đức

Quảng cáo

“Bürgerfest” là một sự kiện quan trọng được tổ chức một năm một lần và đây cũng là lần đầu tiên món ăn Việt Nam và nhà hàng Ngon Berlin được chọn để giới thiệu đến với cộng đồng người Đức. Đây là niềm vinh dự cho một Nhà hàng của người Việt tại thủ phủ châu Âu – Thủ đô Berlin nước Đức.

Một góc nhà hàng Ngon Berlin

Theo phóng viên TTX Việt Nam thường trú tại Berlin - Đức, chủ nhà hàng này là anh Duy Nguyễn. Sau nhiều năm học tập và làm việc tại các tập đoàn lớn ở nước ngoài, anh Duy có một khát khao mang đến sự trải nghiệm cho cộng đồng quốc tế không những các món ăn tinh tuý và truyền thống của người Việt mà còn là tinh thần văn hoá của dân tộc Việt Nam, và từ đó Ngon Berlin đã ra đời.

“Để đến được với tiệc chiêu đãi của Tổng thống Đức, Ngon Berlin đã phải trải qua nhiều vòng thử, kiểm tra rất nghiêm ngặt và khắt khe như về hồ sơ Nhà hàng, về con người và quy trình chọn nguyên liệu, sơ chế phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Bản thân bếp trưởng và những người phục vụ tại sự kiện cũng phải qua rất nhiều vòng kiểm tra an ninh”. Anh Duy đã chia sẻ với chúng tôi.

Đầu bếp Lê Văn Siêng và Tống Tuấn Anh của nhà hàng tâm sự: “Sau bữa tiệc này, chúng tôi trưởng thành và tự tin lên rất nhiều, đồng thời tự hào khi những món ăn quốc hồn quốc tuý của Việt Nam đã đến được với các khách quý của Tổng thống Đức. Đặc biệt, Ngài Tổng thống và các cộng sự rất hài lòng về các món ăn và cách phục vụ của Ngon Berlin. Chúng tôi tự hứa với bản thân, sẽ nỗ lực hơn nữa để đưa Ngon Berlin đến với nhiều thực khách và địa điểm khắp châu Âu.”

Qua tìm hiểu, phóng viên được biết chính Shark Đỗ Liên – Nhà đầu tư chính tại Shark Tank Việt Nam mùa 3 là người đã hỗ trợ về tài chính, định hướng chiến lược, cũng như tư vấn về văn hóa ẩm thực thuần Việt cho StartUp Ngon Berlin ngay từ những ngày đầu.

Khi được hỏi về thành công bước đầu của Nhà hàng Ngon Berlin, anh Duy cho biết: “Bà đỡ Shark Liên là người rất mát tay và may mắn. Bà đã giúp chúng tôi rất nhiều trong quá trình xây dựng nhà hàng ban đầu như định hướng chiến lược kinh doanh, xây dựng thương hiệu, chọn lọc các món ăn thuần Việt và điều đặc biệt hơn hết bà đã truyền cho tôi nguồn cảm hứng và năng lượng phấn đấu không ngừng nghĩ. Ngon Berlin đã nhiều lần được đón tiếp các chính khách như John Sidney McCain; các ngôi sao quốc tế như Tokio Hotel, Đạo diễn và nhà sản xuất film Hollywood Michael Mendelsohn; các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng Việt Nam qua Berlin như Đàm Vĩnh Hưng, Dương Triệu Vũ,,... đều tới thưởng thức ẩm thực Việt.

Gần đây nhất, nhà hàng đã được chọn quay một phân cảnh do đạo diễn đã được một giải Oscar, phim sẽ được trình chiếu vào tháng 2/2020. Và lần này, chúng tôi được bước chân vào Dinh Tổng thống Đức để phục vụ Tổng thống và các khách quý của Tổng thống là một vinh dự vô cùng to lớn của Ngon Berlin. Chúng tôi rất tự hào về điều này và hi vọng sau sự kiện lần này người Đức sẽ biết thêm và yêu quý hơn ẩm thực và văn hoá làm việc của người Việt Nam”.

