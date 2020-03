Người dân Bình Định bất an với chất lượng Quốc lộ 1

Quảng cáo

Đầu tháng 1 vừa qua, cử tri tỉnh Bình Định tiếp tục có văn bản chất vấn Bộ GTVT về chất lượng công trình nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua tỉnh này, với cả phần dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ và 2 dự án BOT.



Trả lời cử tri Bình Định, Bộ GTVT cho biết, đoạn Quốc lộ 1 qua Bình Định có 3 hợp phần, 1 hợp phần sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ, 2 hợp phần còn lại đầu tư theo hình thức BOT.



Với phần dự án sử dụng vốn Trái phiếu, Bộ GTVT cho biết, đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh (đại diện chủ đầu tư), các nhà thầu khắc phục, đảm bảo an toàn giao thông. Một số đoạn tăng cường mặt đường đã thực hiện xong và nghiệm thu đưa vào sử dụng từ tháng 6/2019, tới nay vẫn đảm bảo đi lại an toàn, .



Đối với 2 dự án BOT Bắc và Nam Bình Định, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, nhà đầu tư sửa chữa hư hỏng cục bộ mặt đường. Tổng cục Đường bộ cũng thường xuyên kiểm tra hiện trường dự án, nếu các hư hỏng không được nhà đầu tư sửa chữa, khắc phục kịp thời, Tổng cục Đường bộ sẽ xem xét quyết định dừng thu phí theo quy định trong Hợp đồng BOT.



Trong điều kiện thời tiết khu vực miền Trung diễn biến phức tạp, Bộ GTVT đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, nhà đầu tư, các đơn vị có liên quan chuẩn bị vật tư, máy móc để triển khai ngay việc sửa chữa nếu tiếp tục hư hỏng.



Về rà soát điều chỉnh giảm phí trạm BOT Bắc Bình Định, Bộ GTVT đã phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo và được Thủ tướng chấp thuận giảm giá đối với xe tải từ 10 - 18 tấn, xe container 20 fit từ mức từ 140.000 đồng xuống 120.000 đồng/lượt; giảm giá vé cho xe tải từ 18 tấn trở lên và xe container 40 fìt từ mức 200.000 đồng xuống 180.000 đồng/lượt. Đồng thời, thực hiện miễn giảm phí đối với các phương tiện của người dân quanh trạm thu phí.



Theo hợp đồng BOT, các dự án sẽ được tăng phí 3 năm 1 lần, nhưng tới nay dù đã tới kỳ tăng phí mức phí vẫn chưa được tăng.



Cũng theo Bộ GTVT, hiện doanh thu thực tế qua trạm BOT Bắc Bình Định thấp hơn so với phương án tài chính dự kiến ban đầu, nên không thể giảm thêm. Nếu giảm thêm sẽ phá vỡ phương án tài chính của các dự án.



Trước đó, cuối năm 2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kết luận Thanh tra với Dự án mở rộng QL1 đoạn km1125 - km1265 qua tỉnh Bình Định và Phú Yên, thuộc 2 dự án BOT Bắc và Nam Bình Định.



Theo đó, dự án hoàn thành 2015, nhưng chỉ sau 3 năm đưa vào khai thác, đã xuất hiện hư hỏng, gặp nhiều vấn đề về chất lượng công trình. Nguyên nhân, được Thanh tra chỉ ra, do quá trình thực hiện dự án các đơn vị, cá nhân liên quan đã để xảy ra những khuyết điểm, vi phạm.



Từ đó tới nay, dù nhiều lần sửa chữa hư hỏng, nhưng mỗi khi tới mùa mưa, tuyến đường này lại xuất hiện nhiều “ổ gà”, “ổ voi”, uy hiếp an toàn giao thông. Thậm chí, có đại biểu Hội đồng Nhân đân Bình Định nhận xét đoạn Quốc lộ 1 qua tỉnh này xấu nhất cả nước.



Vào tháng 11/2018, Bộ GTVT từng phải quyết định dừng thu phí BOT Bắc Bình Định vì nhà đầu tư chậm trễ trong việc khắc phục hư hỏng tuyến đường.

Lê Hữu Việt