Người dân ùn ùn vào siêu thị mua sắm dịp nghỉ lễ

Mới 8 giờ sáng, tại siêu thị Big C Thăng Long (Cầu Giấy, Hà Nội), theo ghi nhận của phóng viên đã bắt đầu đông khách. Càng gần trưa, lượng khách đổ dồn về càng nhiều. Do thời tiết Hà Nội vẫn nắng nóng nên nhiều người dân Thủ đô thay vì vê quê đã lựa chọn đến siêu thị để tránh nóng, đồng thời mua sắm. Những mặt hàng được người dân lựa chọn mua sắm gốm: hực phẩm tươi sống như thịt, hải sản, rau củ, quả và các loại bánh kẹo.



Đại diện siêu thị Big C cho biết, d ịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5 kéo dài 5 ngày, đồng thời trùng vào thời điểm nắng nóng kéo dài nên các siêu thị dự báo lượng khách hàng đến siêu thị sẽ tăng gấp 3 lần so với ngày thường. Trước tình hình đó, hệ thống siêu thị đã chuẩn bị lượng hàng hóa tăng hơn 50% so với ngày thường, đặc biệt tăng nhiều ở các quầy thức ăn sẵn, bánh mì, rau củ quả, thực phẩm tươi sống… để đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng. Các siêu thị cũng chuẩn bị sẵn các quầy tính tiền lưu động; tăng cường nhiều vị trí bảo vệ, nhân viên giữ xe, nhân viên bán hàng, giao hàng; mở rộng tối đa khu vực giữ xe… nhằm tạo sự thuận tiện cho người dân trong việc mua sắm. Bên cạnh đó, các siêu thị cũng triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, hoạt động hoạt náo tại siêu thị để thu hút khách hàng.

Cụ thể , siêu thị đang triển khai chương trình “Tự hào sản phẩm Việt”, áp dụng từ ngày 25-4 đến 8-5 với việc giảm giá đến 49% hơn 1.000 sản phẩm, kèm theo nhiều quà tặng hấp dẫn; từ ngày 26-4 đến 1-5, toàn hệ thống siêu thị cũng tổ chức “Lễ hội cà phê” với sự tham gia của khoảng 20 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cà phê trên toàn quốc.

Vừa mới mở cửa, khách đã ùn ùn kéo tới siêu thị Big C Thăng Long để vui chơi, mua sắm Chị Bích Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) đã đưa con tới trung tâm thương mại từ sớm để chơi. Chị Hằng cho biết: "Trời nắng nóng, gia đình tôi lại không đi du lịch hay về quê nên cho các cháu tới khu vui chơi để tránh nóng và vui chơi" Nhiều cửa hàng quần áo tại trung tâm thương mại đua nhau khuyến mại để thu hút khách hàng trong dịp nghỉ lễ này Tui xách, ví da được các cửa hàng trong trung tâm thương mại giảm giá còn từ: 200.000- 300.000 đồng/sản phẩm Hoa quả, rau củ giảm giá tại siêu thị thu hút người dân mua sắm Anh Trung Nguyên (Thanh Xuân, Hà Nội) đưa cả gia đình vào trung tâm mua sắm quần áo. "Dịp này các cửa hàng khuyến mại nhiều nên gia đình tôi tranh thủ mua. Sau khi mua sắm chúng tôi sẽ đưa các con đi ăn uống ngay tại trung tâm này", anh Nguyên nói.

Ngọc Mai