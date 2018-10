Người đổi 100 USD xin miễn nộp phạt 90 triệu đồng

Anh Rê đã có đơn xin miễn nộp phạt vì hoàn cảnh khó khăn.

Theo một lãnh đạo Công an TP Cần Thơ thông tin, đến hiện nay anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều) – người đổi 100 USD tại tiệm vàng Thảo Lực (thuộc Công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry, có địa chỉ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) vẫn chưa nộp phạt 90 triệu đồng.

Với lí do, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân anh này làm nghề thợ điện thu nhập chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng và số ngoại tệ trên là anh được người thân cho. Do đó, anh Rê đã có đơn gửi Công an TP Cần Thơ để được xem xét miễn nộp phạt. "Theo Điều 76, 77 và 79 Luật Xử phạt vi phạm hành chính, hoàn cảnh của anh Rê nếu có xác nhận UBND phường sẽ có thể được hoãn, giảm, miễn hoặc nộp phạt nhiều lần" - Vị lãnh đạo cho hay.

Bên cạnh đó, tiệm vàng Thảo Lực nhận đổi ngoại tệ cho anh Rê là nơi không được phép thu đổi ngoại tệ hiện đã nộp phạt 295 triệu đồng, phạt bổ sung tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng.

Tiệm vàng Thảo Lực.

Như Tiền Phong đã đưa tin, Ngày 23/10, UBND TP Cần Thơ đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 90 triệu đồng đối với anh Nguyễn Cà Rê (38 tuổi, ngụ phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) do anh này đã vi phạm việc mua, bán ngoại tệ tại tổ chức không được thu đổi ngoại tệ. Ngoài ra, anh Rê còn bị tịch thu số tiền gần 2,3 triệu đồng vừa đổi được.

Bên cạnh đó, công ty TNHH MTV sản xuất thương mại Nhân Đạt Jewelry Thảo Lực (tiệm vàng Thảo Lực, có địa chỉ tại phường Cái Khế, quận Ninh Kiều), nơi nhận đổi ngoại tệ cho anh Rê cũng bị xử phạt hành chính 180 triệu đồng với hành vi mua bán ngoại tệ tại tổ chức không được phép thu đổi ngoại tệ; 70 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ; 15 triệu đồng với hành vi sản xuất hàng hóa không công bố tiêu chuẩn áp dụng theo quy định; 30 triệu đồng đối với hành vi sản xuất hàng hóa có chất lượng không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố áp dụng.

Hơn nữa, công ty này còn bị phạt bổ sung là tịch thu 100 USD, 20 viên kim cương và 19.910 viên đá hột nhân tạo có giá trị gần 550 triệu đồng.

Được biết, Quyết định trên do ông Trương Quang Hoài Nam - Phó chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký vào ngày 4/9.

Theo anh Rê, số tiền 100 USD là do người thân gửi cho anh. Trước đây, anh từng đổi tiền ở các tiệm vàng mà không có vấn đề gì. Tuy nhiên vừa qua, khi đổi tiền từ tiệm vàng bước ra thì anh bị lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt. Mặc dù, đã ban hành hơn 1 tháng nhưng anh Rê vẫn chưa nhận được Quyết định trên.

Kim Hà