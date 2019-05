Người Việt chi gần 8 tỉ USD trong năm 2019 để mua bia

Đây là dự báo của hãng nghiên cứu thị trường Statista (Đức) khi tính toán tổng mức doanh thu với thị trường bia của Việt Nam sẽ đạt con số 7,7 tỉ USD vào năm 2019.



Đặc biệt hơn, tốc độ tăng trưởng thị trường bia Việt Nam hằng năm sẽ tăng 5,6% trong giai đoạn 2019-2023. Và người Việt sẽ uống bia lên con số 9,6 tỉ USD vào năm 2023.



Statista cũng cho biết, tính riêng trong năm 2019, nếu tính theo doanh thu đầu người thì mỗi người Việt bình quân uống bia hết 79,55 USD. Còn nếu tính theo đơn vị uống là lít thì người Việt sẽ uống hết 4,6 tỉ lít, tương đương mỗi người dân uống hết 47,6 lít trong năm 2019 và đến hết năm 2023 là 5 tỉ lít.



Tuy nhiên, người Việt uống bia vẫn kém so với các nước khác. Theo Statista, nhóm 5 nước uống bia hàng đầu gồm nước Mỹ chiếm lớn nhất thị trường bia toàn cầu khi dự tính năm 2019 uống hết 115 tỉ USD.



Thứ 2 là Trung Quốc với 72,6 tỉ USD, xếp thứ 3 trên thị trường bia là Brazil với tỉ lệ tiền tiêu tán vào bia là 51,7 tỉ USD. Xếp thứ 4 và 5 là Anh và Đức với giá trị lần lượt là 26,8 và 22,4 tỉ USD.



Trong khi đó, Forbes vừa dẫn báo cáo nghiên cứu của Tạp chí y khoa Lancet (Anh) về tình trạng sử dụng đồ uống có cồn tại 189 quốc gia và vùng lãnh thổ giai đoạn 1990 - 2017 cho thấy tỷ trọng tiêu thụ bia rượu trên toàn cầu đang có xu hướng tăng nhanh, nhất là ở các quốc gia có thu nhập thấp, trung bình như Việt Nam, Ấn Độ...



Riêng tại khu vực Đông Nam Á, lượng tiêu thụ rượu đã tăng 34% trong vòng 7 năm (2010 - 2017). Ở giai đoạn này, Việt Nam lại là quốc gia có tốc độ tăng tiêu thụ rượu lớn nhất thế giới, gần 90% kể từ năm 2010. Mức tăng tại Ấn Độ là 37,2%. Năm 2017 bình quân mỗi người Việt uống gần 9 lít đồ uống có cồn, con số này tại Ấn Độ là 5,9 lít; Nhật Bản là 7,9 lít...



Trong một báo cáo công bố năm 2018, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cũng đánh giá mức tiêu thụ rượu, bia của người Việt là cao so với các quốc gia khác trong khu vực. Ước tính, trung bình mỗi người Việt trên 15 tuổi tiêu thụ 8,3 lít cồn nguyên chất trong một năm, nhiều hơn người Trung Quốc và gấp 4 lần người Singapore.

Lượng tiêu thụ rượu toàn cầu giai đoạn 2010-2017. Ảnh: Forbes.

Theo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh