'Nhà báo quốc tế' Lê Hoàng Anh Tuấn phủ nhận chiếm đoạt tài sản

Mấy ngày qua, mạng xã hội bàn tán xôn xao, một số cơ quan báo chí cũng đăng tải các bài viết đề nghị làm rõ chức danh, học hàm, học vị của anh. Cá nhân anh có phản hồi gì?

Tất cả bằng cấp, chứng chỉ, giấy tờ, thẻ hành nghề của tôi đều hợp pháp, đầy đủ. Tôi làm cho một tổ chức hợp pháp nước ngoài nên tôi phải báo cáo xin ý kiến của họ. Họ sẽ có công hàm gửi về các cơ quan, ban ngành của Việt Nam đề nghị làm rõ. Họ cũng có trách nhiệm cung cấp các bằng chứng pháp lý liên quan để bảo vệ danh dự cho tôi. Bản thân tôi xem như bị mọi người hiểu lầm, chờ kết quả thôi.

Vậy bằng cấp của anh đã được các bộ ngành thẩm duyệt chưa?

Tôi có đầy đủ các bằng cấp, được Cục Khảo thí, thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam cấp các bằng cấp mà tôi đã học nước ngoài về. Các văn bằng hai, bằng Cao học, nghiên cứu sinh của Đại học Luật Hà Nội, các trường ở Việt Nam tại tất cả các hội đồng tôi bảo vệ đều đã hoàn thành và được cấp đầy đủ.

Tôi không dùng facebook nhưng thông qua bạn bè kể lại, tôi cũng chia sẻ thật tôi không làm giả được tất cả các bằng cấp, chứng từ đó. Tôi biết mọi người hiểu nhầm tôi nhưng tôi chịu đựng, chấp nhận và chờ đợi đưa ra ánh sáng sự thật.

Tổ chức anh gửi hồ sơ đề nghị gửi công hàm sang Việt Nam để làm rõ là gì?

Đó là Chủ tịch Hiệp hội đối ngoại châu Âu -cơ quan chủ quản của Tạp chí chống tham nhũng và hợp tác quốc tế mà tôi đang phụ trách, có chỉ số ISSN quốc tế, trung tâm tại Pháp cấp, có giấy phép xuất bản của Bộ văn hóa Cộng hòa Séc. Riêng ở Singapore, cơ quan xuất bản của chúng tôi ở đó cũng như các cơ quan Chính phủ khác không thể tìm kiếm trên mạng, chỉ khi nào các cơ quan khác yêu cầu thì họ mới cấp cho một mã đăng nhập, tương tự như các cơ quan khác ở châu Phi.

Website của chúng tôi xuất bản bằng tiếng Anh duy nhất, đã hoạt động được 2 năm. Chúng tôi lưu giữ bản in trong các thư viện quốc gia, không đăng tải hay lưu giữ bản điện tử.





Backdrop chào mừng ông Tuấn về thăm trường THPT Nghi Lộc 3 khiến dư luận xôn xao bàn tán

Một số cơ quan báo chí có bình luận về tư cách Hội viên nhà báo của anh với thông tin đã được tham gia từ tháng 3/2019 nhưng chưa được cấp thẻ, vì sao vậy?

Việc này đề nghị anh liên hệ với bên hội, thường thì phải theo quy trình và làm đồng bộ, hoặc chờ in cấp một loạt, tôi không rõ lắm.

Chức danh “Nhà báo quốc tế” do đơn vị nào cấp cho anh ?

Khi được cấp thẻ Nhà báo quốc tế tôi cũng có hỏi thẻ này do cơ quan nào cấp? Bên đó (tức Séc), khi họ có tờ tạp chí quốc tế, ví dụ Hiệp hội đối ngoại châu Âu có tờ tạp chí bằng tiếc Séc, tức tờ báo của 1 quốc gia thì nhà báo hoạt động ở đấy cũng thuộc quốc gia đó, tức Nhà báo Séc. Tôi đã tìm hiểu và được giải thích. Và, nếu đó là tờ tạp chí quốc tế thì Nhà báo hoạt động ở đó được gọi là Nhà báo Quốc tế.

Khi đơn vị đó trình lên và được các cơ quan ban ngành chấp thuận sẽ in thẻ, dán tem theo quy định. Tôi còn cẩn thận hơn là hợp pháp hóa lãnh sự. Tôi đã qua Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc.

Khi Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc hợp pháp hóa lãnh sự thì phải có tất cả các bộ, ngành trên đóng dấu xác nhận trước, sau đó Đại sứ quán mới đóng dấu hợp pháp hóa lãnh sự bằng tiếng Việt bản dịch của thẻ đó.

Tôi đã nộp bản gốc cho Hội Nhà báo Việt Nam, lưu giữ bản scan. Tôi có đầy đủ tất cả các chức danh, bằng cấp. Trên thẻ Nhà báo quốc tế ghi thế nào thì mình dịch tiếng Việt ra như vậy. Vì dụ “International Press Card” dịch ra tiếng Việt là “Thẻ Nhà báo Quốc tế”.

Đơn giản nhất, anh có thể lên google, kể cả google Việt Nam gõ từ khóa “International Press Card”, nhấp chuột vào phần ảnh sẽ ra đầy rẫy thẻ tương tự form mẫu của tôi đang dùng. Thẻ này có hiệu lực 1 năm. Hết 1 năm nếu đơn vị chủ quản thấy Nhà báo đó không còn đủ các điều kiện theo quy định sẽ không cấp tiếp thẻ nữa.

Trên mạng xã hội xuất hiện một số đơn thư tố cáo anh có dấu hiệu “Lợi dụng tín nhiệm, chiếm đoạt tài sản” hàng trăm triệu đồng trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, anh nói gì?

Tôi đã làm việc với Công an Nghệ An và cam kết sẽ nhận hoàn toàn trách nhiệm nếu tôi vi phạm, còn sự thật là chân lý chứ chân lý không thuộc về số đông. Anh có thể xem các đơn đấy sẽ thấy các đơn giống nhau từ đoạn đầu đến cả dấu chấm phẩy sẽ hiểu ngay đơn đó do một người viết.

Đơn vu khống tôi nhận tiền vô căn cứ. Đưa tiền ở đâu, ai làm chứng, tại sao khi đưa tiền không làm hợp đồng ra cơ quan pháp lý chứng nhận? Bây giờ 5-7 người tố tôi lừa họ, như thế không hợp pháp. Họ kiện tôi với mục đích khác. Còn tôi vẫn giữ quan điểm: Chưa điều tra, chưa nghiên cứu, chưa nắm rõ thì chưa nói, chưa viết.

Cảm ơn anh!

Tuấn Nguyễn