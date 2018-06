Nhà đầu tư đòi 'trả lại' hầm Hải Vân vì không được thu phí

Ông Lưu Xuân Thuỷ cho biết, sẽ báo cáo HĐQT công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao trả lại công tác quản lý, vận hành hầm Hải Vân cho Tổng cục đường bộ Việt Nam từ ngày 1/7/2018.Hạng mục mở rộng hầm Hải Vân (thuộc dự án hầm Đèo Cả) bao gồm 2 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 thực hiện sửa chữa, nâng cấp hầm Hải Vân số 1, tuyến đường dẫn và đường qua đèo Hải Vân; Giai đoạn 2 thực hiện mở rộng hầm Hải Vân số 2 và xây dựng tuyến đường dẫn mới.Theo quy định hợp đồng giữa nhà đầu tư và Bộ GTVT, sau khi hoàn thành Giai đoạn 1, từ 1/1/2017, nhà đầu tư sẽ được triển khai thu phí để hoàn vốn và có nguồn kinh phí thực hiện công tác quản lý vận hành hầm Hải Vân 1.“Chúng tôi đã hoàn thành giai đoạn 1 hơn 1 năm với giá trị hơn 1.200 tỷ, đã được Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng nghiệm thu và Kiểm toán nhà nước kiểm toán. Thi công được 50% hầm Hải Vân 2 và đã ứng gần 300 tỷ cho công tác quản lý, vận hành hầm Hải Vân 1 từ 2016 đến nay, nhưng chưa được thu phí để thu hồi vốn”, ông Thuỷ nói.Hiện nhà đầu tư chưa được thu phí trạm Nam Hải Vân, theo ông Thuỷ, do trạm Bắc Hải Vân đang thu cho dự án hầm Phước Tượng – Phú Gia đặt ngay tại cửa Bắc hầm Hải Vân (nếu thu trạm Nam Hải Vân thì khoảng cách 2 trạm là 8Km).Đồng thời, Bộ GTVT vừa báo cáo Quốc hội không thu phí tại trạm La Sơn – Túy Loan để hoàn vốn cho đầu tư xây dựng hầm Hải Vân nữa. Do đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo Tổng cục đường bộ thỏa thuận với nhà đầu tư về kinh phí quản lý, vận hành hầm Hải VânÔng Thuỷ cho hay, đến nay, sau nhiều lần làm việc, Tổng cục đường bộ Việt Nam vẫn chưa xác định được kinh phí để thỏa thuận với nhà đầu tư. Dù trước đó hâm hải vân đã được vận hành 12 năm, kinh phí hàng năm do ngân sách cấp đều có cả.“Từ những lý do nêu trên dẫn đến rủi ro quá lớn cho doanh nghiệp dự án khi đã ứng trước chi phí quá lớn nhưng không được đảm bảo hoàn trả như Hợp đồng ban đầu, đồng thời không thể nào chúng tôi có khả năng lo được chi phí Quản lý vận hành hàng năm được nữa - nó quá sức chịu đựng và quá bất công với chúng tôi!. Vì vậy, chúng tôi dự kiến sẽ đề nghị Tổng cục đường bộ Việt Nam tiếp nhận lại hầm Hải Vân để quản lý, vận hành từ 01/7/2018”, ông Thuỷ nói thêm.Được biết, hiện hạng mục hầm Hải Vân có tổng vốn đầu tư khoảng 8.300 tỷ, Cty CP đầu tư Đèo Cả đã giải ngân khoảng hơn 1.500 tỷ đồng để hoàn thành giai đoạn 1 và thực hiện quản lý, vận hành từ năm 2016, đồng thời đã thi công hơn 50% chiều dài hầm Hải Vân 2.

Lê Hữu Việt