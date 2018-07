Nhà mạng ưu đãi khủng, xua nỗi lo data trơ đáy

Khi nhu cầu 4G ngày càng tăng

Theo báo cáo của Bộ Thông tin và Truyền thông, 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 181.948 tỉ đồng, đạt khoảng 49% so với kế hoạch (tăng 4,83% so với cùng kỳ năm 2017). Số thuê bao điện thoại di động đến thời điểm hiện nay vào khoảng 136 triệu thuê bao, tăng 10,28% so với cùng kỳ năm 2017, trong đó thuê bao 4G tăng 53%.

Ngày càng phục vụ tốt hơn công việc và giải trí của người dùng, nhu cầu sử dụng Internet trên di động nói chung và dịch vụ data 3G, 4G nói riêng đang giữ đà tăng nhanh.Tuy nhiên, giá cước data tương đối cao vẫn là một trở ngại không hề nhỏ, khiến người dùng vừa sử dụng vừa “rón rén”.

Thanh Trúc (chủ doanh nghiệp) chia sẻ: “Smartphone, Internet ngày càng trở nên thiết yếu trong công việc của tôi. Khi đang đi trên đường tôi vẫn phải email, gửi dữ liệu, chat với khách hàng thường xuyên nên lượng data bị ngốn rất nhanh. Chưa kể những lúc rảnh rỗi xem phim, nghe nhạc, vèo cái dung lượng data đã cạn đáy!”

Đặc biệt hiện nay, nhu cầu sử dụng data ngày một tăng cao theo xu hướng live video trên Facebook. Một bạn trẻ chia sẻ, chỉ cần xem một bộ phim trên Youtube đã hết ngay dung lượng gói cước, hoặc mới chỉ livestream một vài sự kiện trên Facebook tầm 30 phút là hết veo gói data…

MobiFone ưu đãi khủng, gia tăng trải nghiệm 4G

Trước thực tế trên, nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng data của khách hàng, tăng trải nghiệm của người dùng đối với dịch vụ data 4G tốc độ cao của MobiFone, Tổng công ty Viễn thông MobiFone đã áp dụng chính sách tăng dung lượng các gói cước Mobile Internet 3G/4G cơ bản, với mức điều chỉnh tăng dung lượng tối đa lên tới hơn 6 lần trong khi giữ nguyên giá các gói cước so với hiện tại.

Theo đó từ ngày 1/7/2018, tất cả các thuê bao di động trả trước, trả sau của MobiFone khi đăng ký mới hoặc gia hạn thành công gói cước data cơ bản bất kỳ đều sẽ được hưởng chính sách mới này. Tuyệt vời hơn cho các thuê bao MobiFone, các gói cước này đều sử dụng được trên cả sóng 3G và 4G.

Được hưởng lợi lớn nhất trong đợt điều chỉnh chính sách này của MobiFone là các khách hàng sử dụng gói cước MIU. Chỉ với mức giá 70.000 đồng như hiện tại, thay vì chỉ nhận được 600 MB data, khách hàng sẽ có ngay 3,8 GB data (tương đương với mức tăng hơn 6 lần) để thoải mái sử dụng trong vòng 30 ngày. Các gói cước Mobile Internet 3G/4G cơ bản khác của MobiFone cũng được áp dụng mức tăng dung lượng hấp dẫn, với mức giá không đổi.

Theo đại diện nhà mạng, trong 25 năm qua, MobiFone luôn đặt lợi ích khách hàng lên hàng đầu và không ngừng nỗ lực đem đến những sản phẩm, dịch vụ chất lượng cao với mức giá tốt nhất. Với đợt điều chỉnh chính sách này, MobiFone hi vọng khách hàng sẽ có thêm nhiều trải nghiệm thú vị với các tiện ích thiết thực trên nền tảng công nghệ dữ liệu hiện đại, chất lượng cao của MobiFone.

“Sự tin tưởng và gắn bó đồng hành của khách hàng sẽ là động lực để MobiFone tiếp tục cố gắng phục vụ khách hàng tốt hơn nữa trong thời gian tới.” - vị đại diện này nói.

Theo một chuyên gia viễn thông, đợt điều chỉnh chính sách này của MobiFone là một bước đi mạnh mẽ, thể hiện được sự nhanh nhạy nắm bắt thị trường cũng như thấu hiểu nhu cầu khách hàng của nhà mạng. Hiện các mạng di động cạnh tranh nhau khá gay gắt, yếu tố quyết định khách hàng lựa chọn dịch vụ của nhà mạng nào sẽ phụ thuộc vào chế độ chăm sóc khách hàng, trải nghiệm dịch vụ, nhà mạng nào hiểu khách hàng, nắm bắt xu hướng nhanh nhạy hơn, tinh tế hơn chắc chắn sẽ ghi điểm!

Truy cập trang web chính thức của MobiFone www.mobifone.vn hoặc gọi đến Tổng đài chăm sóc khách hàng của MobiFone 9090 để biết thêm thông tin chi tiết.

Ngọc Hân