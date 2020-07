Nhà ở cho các cặp vợ chồng trẻ ở Hải Phòng - Giải bài toán khó

Đến thời điểm hiện nay, thành phố Hải Phòng có 11 khu công nghiệp (KCN) đi vào hoạt động với tổng số lao động trên 131.500 người. Trong số đó có đến 40% là người các tỉnh khác như Hải Dương, Quảng Ninh, Thái Bình, Nam Định… Đa số công nhân lao động (CNLĐ) trong các KCN Hải Phòng không có nhà. Trong khi đó, các công trình phúc lợi, trường học, bệnh viện, nhà ở… xung quanh khu công nghiệp, chuyên phục vụ CNLĐ KCN chưa được đầu tư thoả đáng.

Là một trong những dự án NƠXH tiên phong tại Hải Phòng - dự án Pruksa Town, An Đồng, An Dương được đánh giá là dự án NƠXH đẹp nhất Việt Nam tính đến hiện tại với quy hoạch chỉn chu, tiện ích đồng bộ không hề thua kém các khu đô thị hiện đại kiểu mẫu. Đặc biệt Pruksa Town đã được trao chứng nhận Dự án đáng sống dành cho Nhóm nhà ở do VCCI và báo Diễn đàn Doanh nghiệp trao tặng năm 2019 như một phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của chủ đầu tư – Tập đoàn Hoàng Huy.

Trong bối cảnh đó, vẫn có những nhà đầu tư bất chấp khó khăn và rào cản để xây dựng dự án NƠXH bền vững, giải quyết phần nào nhu cầu của thị trường. Những dự án này đã tạo chốn an cư cho hàng ngàn hộ dân có thu nhập thấp, giúp đảm bảo an sinh xã hội.

Căn hộ có diện tích 64m2 ở Pruksa Town được thiết kế tiện lợi, thoáng mát

Được thiết kế theo phong cách hiện đại, có diện tích từ 42 đến 64 m2 với hai phòng ngủ thoáng mát, đón ánh sáng tự nhiên, Pruksa Town là lời giải cho nhiều cặp vợ chồng trẻ có nhu cầu mua nhà giá rẻ.

Lực lượng lao động trẻ hiện đang đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế của Hải Phòng nói riêng, cả Việt Nam nói chung. Do đó, việc đảm bảo các nhu cầu thiết yếu về đời sống của họ trở thành một trong những ưu tiên hàng đầu của chính quyền với sự hỗ trợ của các đơn vị đầu tư bất động sản. Việc xây dựng và đưa vào sử dụng khu NƠXH như Khu đô thị Pruksa Town đã và đang góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở cho không chỉ người lao động có thu nhập thấp mà còn giải được lý do “chưa thể kết hôn” của các cặp đôi đang ở độ tuổi kết hôn. Khu đô thị này cũng góp phần làm thay đổi bộ mặt đô thị của Hải Phòng, đảm bảo an sinh xã hội, biến mơ ước sở hữu căn hộ an cư với chi phí vừa phải của người dân thành hiện thực.