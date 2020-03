Nhận ngay lộc vàng may mắn dịp đầu năm mới

Quảng cáo

Từ ngày 30/1/2020 đến hết ngày 7/4/2020, khách hàng phát sinh mới khoản tiền gửi tiết kiệm trả lãi sau tại quầy từ 50 triệu đồng trở lên các kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13 (tháng) hoặc khoản tiền gửi tiết kiệm tích lũy kỳ hạn 12, 24, 36, 60 tháng với số tiền gửi định kỳ tối thiểu từ 1 triệu đồng sẽ được nhận thẻ cào may mắn để có cơ hội cào trúng thưởng từ 10 nghìn đồng đến 500 nghìn đồng.

Poster chương trình

Đặc biệt, khách hàng còn có cơ hội tham gia quay số may mắn cuối chương trình với cơ hội trúng thưởng là: 10 giải nhất, mỗi giải trị giá 1 lượng vàng SJC 9999 và 40 giải khuyến khích, mỗi giải là 1 chỉ vàng SJC 9999. Để nhận được mã dự thưởng tham gia quay số may mắn, khách hàng chỉ cần gửi tiết kiệm từ 10 triệu đồng đến 70 triệu đồng tùy theo các kỳ hạn 1, 2, 3, 6, 9, 12, 13 (tháng) từ ngày 08/01 đến hết ngày 7/4/2020.

Chi tiết thể lệ chương trình xem tại đây.

Chương trình khuyến mãi “Gửi tiền trúng vàng Canh Tý an khang” được triển khai dịp đầu xuân năm mới như lời chúc may mắn, an khang, thịnh vượng gửi tới các khách hàng đã, đang và sẽ tin dùng các sản phẩm dịch vụ của VietinBank.

Để biết thêm thông tin chi tiết, khách hàng vui lòng liên hệ Chi nhánh/PGD VietinBank trên toàn quốc, số Contact Center: 1900 558 868 hoặc email: contact@vietinbank.vn.

Lan Phương