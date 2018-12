Nhân viên an ninh sân bay Thọ Xuân bị phạt 4 triệu đồng

Theo đó, Cảng vụ Hàng không miền Bắc quyết định mức xử phạt hành chính 4 triệu đồng với mỗi nhân viên an ninh, theo Điểm a Khoản 3 Điều 15 Nghị định 147/2013 của Chính phủ.

Do 4 nhân viên an ninh thực hiện nhiệm vụ không đúng quy trình thực hiện công việc và quy trình phối hợp hoạt động, ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng (mà chưa uy hiếp đến an ninh hàng không, an toàn hàng không).

Đồng thời, Cảng vụ cũng yêu cầu các đơn vị rút kinh nghiệm, để xử lý tốt hơn trong các sự cố về sau.

Trước đó, khoảng 14h20 ngày 23/11/2018, tại Cảng hàng không Thọ Xuân (Thanh Hóa), các đối tượng: Phạm Hữu An, Lê Văn Nhị, Lê Trung Dũng đều thường trú ở Thanh Hoá, ra sân bay Thọ Xuân tiễn người quen đi TPHCM trên chuyến bay khởi hành lúc 15h05’ cùng ngày.



Sau khi nhờ nhân viên hàng không Lê Thị Giang chụp ảnh, đã đề nghị được chụp ảnh cùng chị, nhưng bị từ chối, nên nhóm này đã đuổi đánh chị Giang. Sau đó, 3 đối tượng trên còn đánh cả những người vào can ngăn.



Ngay sau đó, Cục Hàng không đã quyết định cấm vận chuyển có thời hạn 12 tháng bằng đường hàng không và và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo với 3 đối tượng trên.



Tối 25/11, Công an Thanh Hóa đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 3 đối tượng trên, về tội gây rối trật tự công cộng.

