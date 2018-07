Nhiều chuyến bay đổi giờ, huỷ chuyến do bão số 3

Theo đó, Vietnam Airlines dự kiến điều chỉnh kế hoạch khai thác 6 chuyến bay đến/đi từ sân bay Vinh (Nghệ An) lên trước 17h35 ngày 18/7, các chuyến bay này sẽ có giờ khai thác sớm hơn từ gần 3 tiếng tới 5 tiếng.Theo đó, chuyến bay VN1268 từ TPHCM-Vinh thay vì bay khởi hành lúc 19h20 sẽ được đẩy lên lúc 14h20 ngày 18/7; chuyến bay VN1266 từ TPHCM-Vinh từ 18h lên 15h05; chuyến bay VN1269 từ Vinh-TPHCM đổi từ 21h50 lên 16h50; chuyến bay VN1267 từ Vinh-TPHCM từ 20h30 lên 17h35.Tương tự, chuyến bay VN1715 chặng Hà Nội-Vinh đổi từ 18h45 lên 15h25; chuyến bay VN1714 chặng Vinh-Hà Nội đổi từ 20h20 lên 17h.Tương tự, Hãng hàng không Jetstar Pacific cũng thông huỷ 4 chuyến bay đi/đến sân bay Thọ Xuân (Thanh hoá) và sân bay Vinh trong chiều tối 18/7 do ảnh hưởng của Bão số 3.Lịch tăng chuyến bay bù vận chuyển hành khách bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện vào ngày 19/7.Cụ thể, Jetstar Pacific sẽ hủy các chuyến bay BL528 từ TPHCM đi Vinh, BL529 từ Vinh đi TPHCM; chuyến bay BL490 từ TPHCM đi Thanh Hóa (sân bay Thọ Xuân) và BL491 từ Thanh Hóa đi TPHCM trong chiều tối 18/7.Jetstar Pacific đồng thời cũng bố trí tăng chuyến bay bù vào ngày 19/7, gồm chuyến bay BL8528 từ TPHCM đi Vinh cất cánh lúc 12h05, BL8529 từ Vinh đi TPHCM lúc 14h30; từ TPHCM đi Thanh Hóa có chuyến bay BL490 lúc 5h30 và chuyến bay BL491 từ Thanh Hóa đi TPHCM cất cánh lúc 8h5.Hiện công tác thông tin đến hành khách cũng đã được Jetstar Pacific triển khai.Dự kiến, một số chuyến bay ở các sân bay khác cũng có thể bị ảnh hưởng, thay đổi giờ bay theo tình hình thực tế của thời tiết.Vietnam Airlines khuyến nghị hành khách đang có kế hoạch đến/đi từ các sân bay trên trong thời gian này thường xuyên theo dõi, cập nhập tình hình thời tiết và thông tin của hãng nhằm chủ động lịch trình đi lại.Vietnam Airlines mong nhận được sự thông cảm của hành khách trong trường hợp kế hoạch khai thác phải thay đổi do ảnh hưởng của bão Sơn Tinh.Theo quy định, các hãng hàng không được miễn trừ trách nhiệm trong trường hợp chuyến bay bị chậm, hủy vì lý do thời tiết ảnh hưởng đến an toàn chuyến bay.

Lê Hữu Việt