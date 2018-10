Nhiều khách hàng kêu 'mất tiền' trong tài khoản GrabPay

Khách hàng tố mất tiền trong tài khoản GrabPay

Khách hàng Trần Ngọc Lâm, ngụ ở quận 7 cho biết, do thường xuyên di chuyển bằng Grab nên anh đã nạp 500.000 đồng vào tài khoản GrabPay cho tiện, cũng như được hưởng nhiều ưu đãi từ hãng xe công nghệ này. Tuy nhiên, chỉ mới đi được 2 chuyến, số tiền còn trong tài khoản gần 300.000 đồng nhưng trong ngày 24/10, anh không thể vào tài khoản GrabPay để thanh toán cước xe, mà phải dùng tiền mặt để trả.Tương tự, khách hàng tên Thanh Hoa (ngụ Q.3) kinh doanh hàng online, thường xuyên dùng dịch vụ vận chuyển của Grab để giao hàng. Trong tài khoản GrabPay của chị Hoa còn gần 1 triệu đồng cũng bỗng dưng "biến mất". Chị cho hay, thấy trên ứng dụng có thông báo mình chuyển qua GrabPay by Moca để sử dụng, mình đã kích hoạt, nhập mã theo hướng dẫn nhiều lần nhưng vẫn không vào được.Ngày 25/10, trả lời báo Tiền Phong, đại diện Grab Việt Nam cho biết, khách không mất tiền trong tài khoản GrabPay. "Do Grab đang triển khai dịch vụ mới GrabPay by Moca nên khách hàng chỉ cần kích hoạt ví điện tử GrabPay by Moca thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng số tiền có trong tài khoản trước đó"- đại diện Grap cho hay.Theo đại diện này, Grab bắt đầu triển khai các phương thức thanh toán của Moca với thương hiệu GrabPay by Moca trên ứng dụng Grab. Đây là giải pháp thanh toán không dùng tiền mặt mà Grab mong muốn đem đến cho người dùng với nhiều tính năng tiện ích và hiện đại. Cũng theo Grab, dịch vụ mới đang được triển khai theo từng giai đoạn cho từng tập khách hàng. Dự kiến sẽ hoàn tất triển khai trong tháng 10 tới đây.Việc triển khai này đã được thông báo đến khách hàng qua email, tin nhắn trong ứng dụng và trên các kênh truyền thông của Grab như blog, Facebook – Grab cho hay. Thế nhưng, nhiều khách hàng khẳng định, họ không nhận được thông báo nào từ Grab về sự chuyển đổi này (?!).Để sử dụng được dịch vụ mới GrabPay by Moca, khách hàng phải bấm nút “kích hoạt” có trên ứng dụng, nhập mã OTP được gửi trực tiếp về thuê bao di động. Sau đó, hãng yêu cầu điền thông tin tài khoản ngân hàng được liên kết.Tuy nhiên, khách hàng chỉ có thể liên kết ATM phát hành bởi 8 ngân hàng gồm ACB, BIBV, STB, Sacombank, Vietcombank, Vietinbank, VPBank và Timo powered by VPBank Với những trường hợp chưa thể kích hoạt ví điện tử GrabPay by Moca, khách hàng vẫn có thể thanh toán trực tiếp không dùng tiền mặt cho các dịch vụ của hãng bằng Thẻ tín dụng hoặc Thẻ ghi nợ quốc tế Credit/Debit Visa/Mastercard/Amex/JCB thông qua cổng thanh toán của Moca khi thêm các loại thẻ này vào ứng dụng Grab.Đối với Vietcombank, khách hàng có thể kích hoạt bằng cách liên kết Thẻ ghi nợ quốc tế Visa/MasterCard/Amex/JCB Debit card.

Uyên Phương