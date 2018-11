Những bước tiến mới của Nam Á Bank

Hàng loạt bước tiến mới của Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) trong thời gian qua đang ghi dấu ấn đậm nét trên thị trường và đánh dấu nỗ lực lớn của ngân hàng,.

Báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, Nam A Bank đã ghi nhận những con số ấn tượng. Tính đến 30/09/2018, tổng tài sản: đạt 66.447 tỉ đồng tăng 21,9% so với cuối năm ngoái và đạt 101% kế hoạch. Huy động vốn tăng 12.135 tỉ đồng so với đầu năm đạt 98% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế 460 tỉ đồng đạt 144% so với kế hoạch năm. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất của ngân hàng trong 5 năm qua. Chất lượng tín dụng tiếp tục được kiểm soát tốt với tỉ lệ nợ xấu dưới quy định.

Như vậy, chỉ trong 9 tháng, Nam A Bank đã hoàn thành các chỉ tiêu được Đại hội đồng cổ đông đặt ra cho cả năm. Điều này cho thấy những nỗ lực rất lớn của ban lãnh đạo ngân hàng trong việc thực hiện các kế hoạch, mục tiêu đặt ra, trong bối cảnh cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt.

Trong các hoạt động nổi bật 9 tháng đầu năm, công tác thu hồi nợ và xử lý nợ xấu có những bước tiến ấn tượng. Theo lãnh đạo Nam A Bank, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về đẩy mạnh cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, trong 9 tháng đầu năm 2018, Nam A Bank đã thu hồi hầu hết các khoản nợ đã bán cho Công ty quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC). Do vậy, hiện tổng mệnh giá trái phiếu VAMC tại Nam A Bank chỉ còn 7% so với đầu năm.

Nam A Bank cũng là một trong số ít tổ chức tín dụng đầu tiên được Ngân hàng Nhà nước tin tưởng phê duyệt đề án tái cơ cấu giai đoạn II (2018-2020). Ngân hàng Nhà nước cũng chỉ định trực tiếp Nam A Bank tham gia tái cấu trúc 3 quỹ tín dụng nhân dân tại Đồng Nai và cũng là một trong 3 ngân hàng thương mại cổ phần được giao trọng trách này.

Nhằm đón đầu xu hướng cách mạng công nghệ số 4.0, năm 2018, Nam A Bank tập trung phát triển dựa trên nền tảng công nghệ số với dịch vụ “Nam A Bank Open Banking – All in one”

Việc mở rộng mạng lưới kinh doanh tại các vùng kinh tế tập trung và địa bàn nông thôn cũng đã phát triển kinh doanh bán lẻ, tạo điều kiện cho các hộ nông dân tiếp cận nguồn vốn, các dịch vụ ngân hàng hiện đại và là một trong những hướng đi cùng với Chính Phủ góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp nông thôn cả nước.

P.V