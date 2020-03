Những điểm đến an toàn đang chăm sóc du khách như thế nào?

Quảng cáo

Trong bối cảnh du lịch trong nước đang ít nhiều bị ảnh hưởng, kết quả mà Phú Yên đạt được là tín hiệu tích cực, cho thấy những nỗ lực của địa phương trong việc duy trì môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn dành cho du khách.

Giữ vững điểm đến an toàn

Đón tin vui về lượng khách của tỉnh, ông Phạm Văn Bảy, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên nhấn mạnh: “Phú Yên đã làm rất tốt khâu kiểm soát dịch bệnh, để xây dựng lòng tin và cảm giác an toàn cho du khách”.

Đến nay, Phú Yên chưa có người bị nhiễm Covid-19 hoặc phải cách ly. Nhưng tỉnh đã chủ động ứng phó và đảm bảo an toàn cho du khách thông qua hàng loạt biện pháp như thực hiện việc khử khuẩn tại các khu vực tham quan, miễn phí nước rửa tay sát khuẩn và cung cấp các tờ rơi hướng dẫn chi tiết việc phòng chống dịch bệnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh cũng phổi hợp với các doanh nghiệp lữ hành trong việc phân loại du khách, tránh tình trạng khách tới từng vùng dịch hay thuộc diện cách ly y tế tiếp xúc với các du khách khác.

Câu chuyện tương tự cũng diễn ra tại Quy Nhơn, thành phố du lịch chỉ cách Phú Yên 100 km và chưa ghi nhận bất cứ trường hợp dương tính nào.

Được đánh giá là điểm đến an toàn nhờ khí hậu nắng ấm lý tưởng và đường bờ biển dài – những yếu tố thuận lợi để “đánh bay” virus, song “Thành phố Du lịch sạch Asean” không lơ là trong công tác phòng dịch. Quy Nhơn có thể nói là một trong những tỉnh thành thực hiện việc quản lý, giám sát tại các điểm đến du lịch, các cơ sở lưu trú một cách chặt chẽ và hiệu quả nhất hiện nay, với công tác phòng chống được phát động rộng rãi từ chính quyền, doanh nghiệp cho đến cộng đồng người dân.

Chia sẻ thêm về vấn đề này, đại diện hệ thống nghỉ dưỡng FLC Quy Nhơn cho biết trong hơn 2 tháng qua, một trong những điều kiện tiên quyết để duy trì được lượng khách ổn định là nhờ sự phối hợp rất tốt giữa doanh nghiệp và chính quyền trong công tác phòng chống dịch. Thông tin về du khách được cập nhật liên tục tới các cơ quan chức năng từ trước Tết Nguyên đán.

Hàng loạt biện pháp phòng chống được áp dụng tối đa theo khuyến cáo của cơ quan chức năng và được quần thể duy trì nghiêm ngặt cho đến hôm nay, song song với việc giới thiệu các gói combo ưu đãi đến 70% để du khách có được trải nghiệm tốt nhất trong thời điểm đặc biệt này.

Du khách có thể yên tâm tận hưởng không gian biển trong lành tại “Thành phố Du lịch sạch Asean”

Phòng dịch hiệu quả nhưng không quên tạo sự thoải mái cho du khách, nhiều địa phương cũng đưa ra các sáng kiến trong việc tuyên truyền và phòng chống dịch.

Như tại làng lụa Hội An, các doanh nghiệp lữ hành tại đây đang bắt tay xây dựng gói dịch vụ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe miễn phí. Theo đó, nếu khách hàng đến làng lụa nghỉ dưỡng sẽ được hưởng một gói chăm sóc sức khỏe đặc biệt, trải nghiệm quy trình từ đo thân nhiệt, bắt mạch theo kiểu dân gian, spa, trị liệu. “Dù đây cũng là một hình thức kiểm tra y tế cho khách trong mùa dịch nhưng tôi nghĩ khách sẽ thấy dễ chịu và hài lòng khi sử dụng dịch vụ này”, ông Lê Thái Vũ, Chủ tịch Chi hội Lưu trú Quảng Nam chia sẻ.

Sẵn sàng giai đoạn phục hồi



Theo đánh giá của nhiều chuyên gia, Covid – 19 là “nguy” nhưng du lịch Việt Nam hoàn toàn có thể “biến nguy thành an” nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

“Các hoạt động phòng chống dịch của Chính phủ Việt Nam với Covid-19 đang được xem là điểm son trong mắt thế giới. Cho nên mức độ quan tâm của quốc tế với Việt Nam sau thời dịch sẽ ngày càng lớn lên. Và đây sẽ là cơ hội cho ngành du lịch”, PGS. TS. Trần Hoàng Ngân, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP. Hồ Chí Minh nói và nhấn mạnh các địa phương cần có kịch bản để khi kiểm soát được dịch thì ngay lập tức bung ra thu hút khách.

Trước đó, 4 tỉnh Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk đã cùng phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam thực hiện chương trình kích cầu nhằm giới thiệu các gói du lịch ưu đãi từ 10 đến 40%, được bổ sung thêm nhiều tiện ích về dịch vụ vận tải, hậu cần đến các điểm vui chơi, ăn uống, nghỉ ngơi…Chương trình có thể xem là điểm sáng gần đây, khi nhiều đơn vị tham gia cho hay lượng khách đăng ký tour tháng 3 đã kín và đang tiếp tục ổn định trong tháng 4 và 5.

Bình Định, Phú Yên, Gia Lai, Đắk Lắk là những địa phương đầu tiên tham gia chương trình kích cầu du lịch

Tỉnh Quảng Ninh mới đây cũng vừa hoàn thiện kịch bản “Chương trình kích cầu du lịch Quảng Ninh 2020” với thông điệp “Du lịch Quảng Ninh an toàn” (Safe Trip to Quảng Ninh). Du khách có thể tìm hiểu trước về thông tin các gói kích cầu đặc trưng đang được Quảng Ninh giới thiệu để có mức ưu đãi tốt nhất trước mùa cao điểm, như: “Tri ân khách hàng cùng vượt qua dịch bệnh COVID-19”, “Hạ Long - Trung tâm du lịch quốc tế”, “Đến Hạ Long - Vui Giáng sinh, mừng năm mới”, “Trải nghiệm Quảng Ninh, các điểm đến du lịch mới”…

Dự kiến, chương trình kích cầu đang tiếp tục được nghiên cứu triển khai tại các địa phương an toàn, chưa có dịch trên cả nước, nhưng công tác đảm bảo an toàn cho du khách sẽ được đặt lên đầu tiên.

“Tất cả phải tuân thủ theo Bộ tiêu chí du lịch an toàn: Điểm đến an toàn, cơ sở lưu trú an toàn, dịch vụ an toàn, du khách an toàn, nhân viên du lịch an toàn… mới được tổ chức tour và tham gia chương trình kích cầu này”, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho hay.

P.V