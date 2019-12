Những viên đá quý giá trị nhất thế giới

The Chaiyo Ruby nặng 109.000 carat, viên đá quý lớn thứ ba thế giới và được định giá khoảng 448 triệu USD. Viên đá quý này đến từ châu Á nhưng hiện không có thông tin công khai về nơi giữ nó. The Chaiyo biến mất từ đầu thập niên 2000 và có tin đồn là có thể nó đang nằm trong két an toàn ở Lào, hoặc bị quân đội Myanmar đánh cắp.

The Cullinan có nguồn gốc từ Nam Phi, nguyên gốc nặng tới 3,106,75 carat và là viên đá chất lượng kim cương thô lớn nhất từng được tìm thấy trên thế giới và được định giá tới 400 triệu USD. Hiện, The Cullinan đã được chia tách thành nhiều mảnh nhỏ và mảnh lớn nhất là The Cullinan I hay còn gọi là Great Star of Africa, nặng 530,2 carats là viên kim cương lớn nhì thế. The Cullinan I hiện được đính trên đầu cây vương trượng “Sceptre with the Cross” của Hoàng gia Anh.

The Blue Hope Diamond (350 triệu USD)