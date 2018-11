Ninh Thuận, Bình Thuận, TPHCM thiệt hại nặng nề do bão số 9

Sáng 26/11, thông tin nhanh Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết, bão số 9 đã làm 1 người tử vong (TP HCM) do cây đổ đè chết; sập đổ hư hỏng trên 50 nhà (nặng nhất là Bà Rịa-Vũng Tàu 25 nhà, Bình Thuận 19 nhà).

Bão cũng đánh 46 thuyền bị chìm, hư hỏng (Khánh Hòa 1, Ninh Thuận 2, Bình Thuận 38, Bình Định 1, Bà Rịa - Vũng Tàu 4); gần 100 lòng bè nuôi trồng thủy sản bị chìm chủ yếu ở Ninh Thuận, Bình Thuận.

Đến nay mưa lũ do bão cũng làm ngập 720 ha lúa, 380 ha hoa màu, trong đó nặng nhất là Ninh Thuận, Bình Thuận, Phú Yên, Lâm Đồng.... Báo cáo nhanh từ các địa phương cũng cho thấy, có 2 vị trí đường sắt bị sự cố ( Ninh Thuận); 1.500m đường quốc lộ bị ngập (Bình Dương); 170m đường tỉnh bị sạt lở hư hỏng (Khánh Hòa 30, Ninh Thuận 140).

Đến nay, số đê kè bị sạt lở, hư hỏng do bão cũng gần 2,7 km, tập trung chủ yếu là Ninh Thuận, Bình Thuận...

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay (26/11), do ảnh hưởng của vùng áp thấp suy yếu từ bão số 9, các tỉnh miền Đông Nam bộ và phía Nam của Nam Trung bộ tiếp tục có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi trên 100mm.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động của đới gió Đông, từ hôm nay đến đêm 27/11 các tỉnh từ Quảng Trị đến Khánh Hòa, có mưa to đến rất to: Quảng Trị, Khánh Hòa (50-80mm/ngày); ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Phú Yên (80-150mm/ngày); ở Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định (100-200mm/ngày).

Từ nay đến 28/11, xuất hiện lũ trên các sông từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3, các sông nhỏ lên trên BĐ3. Nguy cơ cao xảy ra lũ lớn cục bộ, lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp, đô thị tại các tỉnh trên.

Trước tình hình trên, Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai yêu cầu các địa phương, uy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn; kiểm tra, rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp, vùng ven sông suối, ngoài bãi sông, vùng ngập sâu khi mưa lớn, hạ du các hồ chứa xung yếu; sẵn sàng sơ tán, di dời dân cư ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ban chỉ đạo cũng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo khẩn trương xử lý các sự cố, khôi phục giao thông đường bộ, đường sắt trong khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra ngay hệ thống thông tin liên lạc ở hạ du các hồ, sẵn sàng phương án ứng phó đảm bảo an toàn cho các khu vực hạ du các hồ chứa thủy điện, thủy lợi.

Bố trí lực lượng ứng trực 24/24h tại các hồ xung yếu sau khi bão số 9 đổ bộ đất liền; theo dõi chặt chẽ, đôn đốc các địa phương và các chủ hồ chủ động các biện pháp ứng phó, tính toán tham mưu sẵn sàng phương án điều tiết phù hợp với tình hình thực tế.

Nam Khánh