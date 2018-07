Nợ thuế của người chết, mất tích lên gần 34.000 tỷ đồng

Số liệu này vừa được Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Đặng Ngọc Minh công bố tại hội nghị sơ kết công tác thuế 6 tháng đầu năm tổ chức ngày 20/7.

Theo ông Minh, tổng số nợ thuế của toàn ngành ước tính đến thời điểm 30/6/2018 khoảng 80.100 tỷ đồng, tăng gần 7.000 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2017. Trong đó, tiền thuế nợ có khả năng thu đến 90 ngày và trên 90 ngày khoảng 46.100 tỷ đồng, tăng khoảng 11% so với thời điểm 31/12/2017;

Tiền thuế nợ của người nộp thuế đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự, liên quan đến trách nhiệm hình sự, đã tự giải thể, phá sản, ngừng, nghỉ và bỏ địa chỉ kinh doanh (không có khả năng thu hồi) gần 34.000 tỷ đồng, tăng 8% so với thời điểm 31/12/2017.

Theo ông Minh, tính đến 30/6/2018, các cục thuế đã đôn đốc, thu hồi được gần 18.000 tỷ đồng tiền thuế nợ, bằng 43% nợ đến 90 ngày và trên 90 ngày tại thời điểm 31/12/2017. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ hơn 12.600 tỷ đồng, bằng biện pháp cưỡng chế nợ thuế là 5.311 tỷ đồng.

Về thu ngân sách, lãnh đạo Tổng cục Thuế cho biết, sau 6 tháng, số thu do ngành thuế quản lý ước đạt hơn 531.000 tỷ đồng, bằng khoảng 50% so với dự toán, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước.

Trong số này, thu từ dầu thô ước đạt hơn 29.500 tỷ đồng, bằng 82% dự toán. Thu nội địa ước đạt gần 497.000 tỷ đồng, bằng 48% so với dự toán, bằng 112% so với cùng kỳ.

Lãnh đạo ngành thuế cho rằng, kết quả thu ngân sách đang đạt khá so với nhiều năm gần đây cả về tiến độ và tốc độ tăng thu. Tiến độ trên một phần thu từ dầu thô và đất đai tăng cao. Giá dầu thô ước đạt khoảng 71 USD/thùng, cao hơn dự toán 21 USD.

“Thị trường bất động sản sôi động, các địa phương đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất và thu hồi nợ đọng tiền sử dụng đất từ các dự án triển khai các năm trước đây nên thu từ tiền sử dụng đất, tiền thuê đất ở hầu hết các địa phương đạt khá,” báo cáo ngành thuế nêu lên.

Theo đó, tổng thu tiền sử dụng đất ước đạt 74% dự toán, tăng 19% cùng kỳ, tiền thuê đất ước đạt 71% dự toán, tăng 22% so cùng kỳ.

Ngoài ra, theo đánh giá, kinh tế hồi phục khá đã thúc đẩy tăng thu ngân sách trong 6 tháng qua, hầu hết các khoản thu có tăng trưởng so với cùng kỳ.

Tuấn Nguyễn