Nửa năm, Vietnam Airlines đã lãi hơn 1.900 tỷ đồng

Trong nửa đầu năm, Vietnam Airlines thực hiện hơn 72.800 chuyến bay (đúng giờ 90%), vận chuyển 13,7 triệu lượt hành khách (tăng 4% so với cùng kỳ); và vận chuyển hàng hóa xấp xỉ 167.000 tấn (tăng 8,5%)Tổng doanh thu hợp nhất đạt gần 49.800 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu của công ty mẹ 36.330 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 1.251 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 1.392 tỷ đồng (vượt gần 2,5 lần kế hoạch).Cùng với doanh thu và lợi nhuận đạt vượt kế hoạch, chất lượng dịch vụ cũng được đảm bảo, với tiêu chuẩn 4 sao.Ngoài ra, đến ngày 22/5, Vietnam Airlines đã hoàn tất việc bán đấu giá quyền mua cổ phần phát hành thêm của cổ đông Nhà nước, và tiếp tục các chương trình hợp tác với cổ đông chiến lược - Tập đoàn hàng không ANA Holding Inc, Nhật Bản.Tới hết tháng 6/2018, Vietnam Airlines có 6.685 lao động (thấp hơn 3% so với kế hoạch và thấp hơn 2% so với cùng kỳ năm trước).Kết quả ấn tượng trên của Vietnam Airlines đạt được trong bối cảnh nửa đầu năm thị trường hàng không có xu hướng tăng trưởng chậm lại, đặc biệt là thị trường nội địa. Thêm vào đó, giá nhiên liệu liên tục tăng cao từ đầu năm, bình quân 6 tháng khoảng 82 USD/thùng cũng gây khó khăn cho hoạt động kinh doanh hàng không.Nửa cuối năm, ngoài tiếp nối thành công trên, Vietnam Airlines sẽ bổ sung một số dịch vụ mới, như dịch vụ bán hàng cao cấp miễn thuế Lotushop. Đồng thời, hoàn tất phương án tăng vốn điều lệ theo hình thức phát hành cổ phiếu cho cổ động hiện hữu; hoàn tất niêm yết cổ phiếu HVN trên sàn giao dịch chứng khoán TP HCM (HOSE)...

Lê Hữu Việt