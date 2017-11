Ô tô Thái Lan và Indonesia 'bành trướng' thị trường xe nhập ở Việt Nam

Theo thống kê sơ bộ vừa được Tổng cục Hải quan công bố, từ 1-15/11, cả nước nhập khẩu 3.496 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng trị giá hơn 100 triệu USD.

Trong đó, ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chiếm 325 chiếc (giảm 27 chiếc so với nửa cuối tháng 11), tổng trị giá hơn 10,7 triệu USD; ô tô trên 9 chỗ ngồi chiếm 12 chiếc (giảm 43 chiếc so với nửa cuối tháng 11), trị giá 208.551 USD; còn lại là ô tô tải với 2.305 chiếc (tăng 104 chiếc so với nửa cuối tháng 11), tổng trị giá hơn 57,5 triệu USD.

Trước đó, theo thống kê của Tổng cục Hải Quan, trong tháng 10/2017 cả nước đã nhập khẩu 5.838 xe ô tô nguyên chiếc các loại, giảm 4,5% về số lượng và 6,1% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Đáng chú ý nhất là lượng xe ô tô dưới 9 chỗ về Việt Nam tiếp tục thấp kỷ lục với chỉ 878 chiếc được nhập về trong tháng 10/2017.

Cộng dồn từ đầu năm đến hết 15/11, Việt Nam đã nhập khẩu 80.761 ô tô nguyên chiếc các loại, tổng trị giá gần 1,8 tỷ USD.

Đáng chú ý, từ đầu năm 2017 đến nay, Thái Lan và Indonesia vẫn thay nhau “thao túng” thị trường xe nhập ở Việt Nam, chiếm tới 60% tổng số xe, đánh bật các đối thủ từ Ấn Độ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc, Anh và Đức. Nguyên nhân bởi xe nhập từ các nước này về Việt Nam được hưởng ưu đãi thuế khi thuế nhập khẩu giảm từ 40% năm 2016 xuống còn 30% trong năm 2017. Cộng dồn từ đầu năm đến hết tháng 10, Indonesia nhập khẩu tổng số 16.000 chiếc, tăng gần 13.000 chiếc so với cùng kỳ năm 2016, tăng mạnh nhất trong các thị trường xe nhập vào Việt Nam. Trong khi đó, dù mức tăng không cao song Thái Lan vẫn đang là thị trường cung cấp lượng xe nhập lớn nhất cho Việt Nam. 10 tháng đầu năm, Thái Lan đã cung ứng cho Việt Nam 28.900 xe, tăng hơn 2.200 chiếc so với cùng kỳ năm trước. Dự báo từ nay đến hết năm 2017, đầu 2018 lượng xe nhập khẩu về Việt Nam sẽ tiếp tục sụt giảm, giá xe cũng có thể bị điều chỉnh tăng lên do thay đổi các chính sách thuế, nhất là ảnh hưởng từ Nghị định 116. Dự báo từ nay đến hết năm 2017, đầu 2018 lượng xe nhập khẩu về Việt Nam sẽ tiếp tục sụt giảm, giá xe cũng có thể bị điều chỉnh tăng lên do thay đổi các chính sách thuế, nhất là ảnh hưởng từ Nghị định 116.

Tuấn Nguyễn