Ông trùm Nguyễn Hữu Tiến lừa hơn 6.000 nhà đầu tư mua tiền ảo thế nào?

Chiều 1/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an, cho biết, liên quan đến đường dây lừa đảo hơn 6.000 nhà đầu tư mua tiền ảo do Nguyễn Hữu Tiến (34 tuổi, quê quán Thanh Hóa, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần VNCOINS, tọa lạc quận 1, TP.HCM) cầm đầu, Cơ quan Công an cũng đã nhận được trình báo của nhiều nạn nhân tham gia đầu tư hàng trăm triệu đồng, tỷ đồng. Đáng buồn, chỉ vì “bánh vẽ” lợi nhuận quá lớn do nhóm Tiến đưa ra mà họ sập bẫy.

Trò chuyện cùng chúng tôi, anh N.V.S (ngụ TP.HCM), bức xúc: “Thông qua một người quen, tôi được giới thiệu tham gia hội thảo của Công ty cổ phần OTCMAX (tọa lạc phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM). Đây là công ty do Tiến thuê Phạm Việt Sơn (60 tuổi, ngụ quận 9, TP.HCM) làm Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật và thuê Nguyễn Hồng Quân (41 tuổi, ngụ Bình Dương) phụ trách công nghệ thông tin Công ty VNCOINS) phụ trách lĩnh vực công nghệ thông tin. Tôi đã tham dự hội thảo tất cả 4 lần. Tại các buổi hội thảo, tôi thấy rất đông nhà đầu tư tham gia. Tiến và đồng bọn tổ chức thuyết trình về chủ trương của công ty, mời gọi nhà đầu tư tham gia với nhiều gói hấp dẫn với lãi suất cao. Nội dung thuyết trình của nhóm Tiến gồm, quá trình thành lập công ty OTCMAX, thành tựu trong hoạt động; các dự án của công ty OTCMAX đầu tư như, liên kết với quỹ tín dụng nhân dân xã Quảng Phú, Thanh Hóa, liên kết xây dựng Trung tâm thương mại tại TP Thanh Hóa với công ty TNHH đầu tư và xây dựng Bắc Nam, đầu tư khai thác mỏ cát nước ngọt tại Bình Thuận, đầu tư chuỗi hàng cà phê tại TP.HCM…”. Anh S, cho biết thêm: “Tiến cam kết, công ty sẽ sử dụng tiền của các nhà đầu tư vào các dự án trên và được hưởng lợi theo nhiều gói. Cụ thể, sau 3 tháng, gói 5 triệu đồng sẽ hưởng lợi nhuận 8,1 triệu đồng; gói 25 triệu đồng, lợi nhuận 40,5 triệu đồng; gói 100 triệu đồng, lợi nhuận 162 triệu đồng; gói 250 triệu đồng, lợi nhuận 405 triệu đồng; gói 1 tỷ đồng, lợi nhuận 1,6 tỷ đồng; gói 3 tỷ đồng, lợi nhuận 4,8 tỷ đồng. Tin lời, tôi đã tham gia đầu tư hai gói với số tiền 200 triệu đồng. Thoạt đầu, nhóm Tiến trả lãi cho tôi 4 lần, mỗi lần 1,8 triệu đồng. Sau đó, tôi không nhận được tiền lãi và gốc theo cam kết. Sau đó, nhóm Tiến đã mời tôi và nhiều nhà đầu tư khác đến khách sạn Đệ Nhất, thuộc phường 4, quận Tân Bình để thương lượng. Tại đây, Tiến nói rằng, người nào tiếp tục đầu thì chuyển số tiền đầu tư thành cổ phiếu của công ty Thiên Rồng Việt, còn không đầu tư thì sẽ ký thanh lý hợp đồng. Công ty OTCMAX sẽ hoàn trả tiền cho các nhà đầu tư trong thời gian 45 ngày. Tôi không đồng ý đầu tư tiếp nên đã ký thanh lý hợp đồng từ ngày 31/10/2016. Đến nay, tôi vẫn chưa nhận được số tiền đầu tư của mình”. Cùng lâm vào cảnh tương tự, chị T.T.M.Đ, chua xót kể lại: “Tháng 8-2016, công ty OTCMAX mời các nhà đầu tư góp tiền hợp tác vào các dự án như bất động sản, lập trình game, thương mại điện tử, đầu tư cổ phiếu…Khách hàng tham gia theo các gói đầu tư như trên và sẽ được trả cả gốc lẫn lãi đầy đủ. Tôi cũng tham gia đầu đủ các buổi hội thảo của công ty và được nhóm Tiến giới thiệu rằng, công ty đã mua lại quỹ tín dụng nhân dân ở Quảng Phú (Thanh Hóa) và sẽ đưa quỹ tín dụng này trở thành Ngân hàng làng nghề. Công ty còn nhận được dự án san lấp sân bay Lòng Thành…nên cần đầu tư góp vốn để thực hiện. Tin vào lời đường mật của Tiến, tôi đã tham gia đầu tư 1 tỷ đồng. Số tiền trên tôi mua 4 gói đầu tư (mỗi gói 250 triệu đồng). Sau khi nộp tiền, tôi được công ty cung cấp 4 tài khoản để theo dõi số tiền lãi gốc. Đến ngày 11/11/2016, công ty đã dừng hoàn toàn việc trả lãi cho tôi. Số tiền mà tôi nhận được là 432 triệu đồng, công ty chiếm đoạt 568 triệu đồng. Qua tìm hiểu, tôi biết được thực tế, công ty không đầu tư vào các dự án như nhóm Tiến thuyết trình. Mục đích, họ lập ra các buổi hội thảo nhằm “rót mật” vào tai các khách hàng với các gói lãi suất khủng, trả lãi ít rồi chiếm đoạt cả số tiền gốc”. Như đã đưa tin, ban đầu có nhiều nhà đầu tư ham lợi nên tham gia đầu tư các dự án. Do vậy, OTCMAX có tiền trả lãi cho họ. Nhưng đến tháng 11/2016, công ty không trả lãi đúng hạn cho nhà đầu tư như cam kết do NĐT tham gia ít dần, tiền không còn. Hợp đồng giữa công ty của Tiến với nhà đầu tư. (Ảnh do cơ quan Công an cung cấp). Thấy làn sóng đầu tư tiền ảo đang dâng cao, tháng 9/2017, Tiến đổi tên OTCMAX thành Công ty cổ phần VNCOINS nhằm chuyển sang hình thức lừa đảo tiền ảo. Tiến tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo, công bố Công ty VNCOINS có kênh đầu tư tiền ảo tạo ra giá trị lớn, NĐT mua tiền ảo VNCOINS gửi vào gói của mình sẽ được công ty đảm bảo lợi nhuận lên đến 2,5%/ngày. Thực tế, toàn bộ tiền ảo do công ty của Tiến tự tạo ra; giá trị nâng cao hay hạ thấp cũng do Tiến chỉ đạo đồng bọn dùng thủ thuật để biến đổi cho thị trường ra vẻ sôi động. Nhà đầu tư bỏ tiền thật để mua tiền ảo và bị mất tiền thật mà không có tiền ảo nào bán được tại thị trường Việt Nam và thế giới. Khi khách hàng thấy lợi nhuận đến 1,8%/ngày, đổ tiền vào các dự án thì Tiến chỉ đạo cấp dưới lấy tiền của người này trả lãi cho người sau, hoặc lấy tiền vốn góp của chính nhà đầu tư trả cho nhà đầu tư. Khách hàng có thể lựa chọn nhiều gói đầu tư, mỗi người được đầu tư nhiều dự án với lãi “khủng”. Nếu đầu tư gói dự án VIP 3 tỷ đồng thì sau 3 tháng, khách hàng sẽ có thể nhận được gần 5 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Bộ Công an, khuyến cáo: Theo các quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về tiền tệ và ngân hàng thì không được phép sử dụng Bitcoin hay các loại tiền ảo khác như một loại tiền tệ. Đồng thời, việc sở hữu, mua bán, sử dụng tiền ảo tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân; đồng thời tiềm ẩn nguy cơ về các loại tội phạm như lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tội phạm rửa tiền... Do vậy, các tổ chức, cá nhân không nên đầu tư, nắm giữ, thực hiện các giao dịch liên quan đến Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác. Đồng thời, lực lượng Cảnh sát sẽ tăng cường tuyên truyền; đấu tranh, xử lý nghiêm minh với các loại tội phạm liên quan đến giao dịch tiền ảo. Hiện nay, tại Việt Nam có nhiều sàn tài chính sử dụng đồng tiền ảo. Các sàn có điểm chung là cho nhận tài chính thông qua đồng Bitcoin, hoạt động theo mô hình đa cấp, lấy tiền người sau trả cho người trước. Bản chất là đa cấp biến tướng, đưa ra chiêu trò lãi suất khủng từ 30-80%/năm. Hình thức kinh doanh tiền ảo tại Việt Nam diễn ra tự phát, các cá nhân tự đứng ra mua đi, bán lại các đồng tiền ảo mà không đăng ký với bất kỳ cơ quan quản lý nhà nước nào.

