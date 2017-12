Ông Vũ 'nhôm' đang nắm gần 13% vốn DongA Bank

Ngày 27/12, trên website của ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã đăng tải bản thông tin báo chí liên quan đến việc nắm giữ cổ phần DongA bank của Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79.

Theo đó, ngân hàng này cho biết: Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 là cổ đông pháp nhân đang sở hữu 50 triệu cổ phần của DongA Bank, tương đương 10% vốn điều lệ (giá trị theo mệnh giá là 500 tỉ đồng) và cử ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ''nhôm'') là đại diện phần góp vốn này.

Thông tin báo chí được Ngân hàng Đông Á đăng tải. Ảnh chụp màn hình

Ngoài ra, cá nhân ông Vũ cũng đang sở hữu 2,73% vốn điều lệ tương đương gần 137 tỉ đồng (theo mệnh giá) vốn góp tại DongA Bank. Dù là cổ đông lớn của Ngân hàng TMCP Đông Á nhưng Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và cá nhân ông Phan Văn Anh Vũ không tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành hay giữ bất kỳ vị trí nào tại DongA Bank từ trước đến nay. Do vậy, các sự việc vừa qua liên quan đến cá nhân ông Vũ và Cty CP Xây dựng Bắc Nam 79 hoàn toàn không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của DongA Bank.

Trước đó vào ngày 25/12, Bộ Công an có văn bản 1342/ANĐT – P5 ngày 25/12/2017 gửi UBND thành phố Đà Nẵng đề nghị UBND thành phố Đà Nẵng kiểm tra rà soát các tài sản là bất động sản trên địa bàn đăng ký 4 cá nhân (trong đó có ông Phan Văn Anh Vũ) để phục phục quá trình điều tra vụ án “làm lộ bí mật nhà nước”.

Sau khi nhận được văn bản này, ngày 26/12, UBND thành phố Đà Nẵng đã có văn bản gửi các Sở Tư pháp, TN&MT, Cục thuế thành phố, UBND các quận huyện, xã, phường cùng các đơn vị chức năng liên quan về việc tạm dừng giao dịch chuyển đổi chủ sở hữu tài sản trên địa bàn thành phố của 4 cá nhân gồm: ông Phan Văn Anh Vũ (sinh ngày 2/11/1975, CMTND số 201243660, cấp ngày 11/8/2009 và CMTND số 201293660 cấp ngày 31/1/2000 do Công an thành phố Đà Nẵng cấp), ông Lê Văn Sáu ( sinh ngày 05/01/1975 CMTND số 201700179, do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 11/8/2009), ông Trần Đại Vũ (sinh ngày 19/05/1975 CMTND số 201700779, do Công an TP Đà Nẵng cấp) và bà Nguyễn Thị Thu Hiền (sinh ngày 03/4/1978 CMTND số 201410933, do Công an TP Đà Nẵng cấp ngày 23/5/1996). Yêu cầu Giám đốc Sở TN&MT, Sở Xây dựng, Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát, xác định tài sản là bất động sản trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đăng ký chủ sở hữu, chủ sử dụng là của 4 cá nhân này; Báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND thành phố trước ngày 10/1/2018.

Theo nguồn tin, bà Nguyễn Thị Thu Hiền được nêu tên trong văn bản của Cơ quan an ninh điều tra Bộ công an là vợ của ông Phan Văn Anh Vũ.

Một chi tiết trong văn bản của Bộ công an được nhiều người thắc mắc là ông Phan Văn Anh Vũ có hai số CMTND chỉ khác nhau một chữ số : 201243660 (cấp ngày 11/8/2009) và 201293660 (cấp ngày 31/1/2000).

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo công an thành phố Đà Nẵng cho biết : thông tin rõ nhất về việc này phải hỏi Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an. Việc một người có 2 số CMTND vị này nhận định có thể do quá trình cấp nhầm, số cũ hết hạn cấp lại số mới bị nhầm lẫn… Trên thực tế, quá trình cấp, đổi chứng minh nhân dân của người dân có rất nhiều tình huống sai sót đã xảy ra.

Liên quan đến 2 cá nhân gồm Lê Văn Sáu và Trần Đại Vũ, vị này cho biết: không rõ về thông tin hai người này.

Clip: Khám xét số nhà 82 Trần Quốc Toản (Đà Nẵng) tối 21/12

Như Tiền Phong đã đưa tin, tối 21/12, lực lượng của Bộ công an đã khám xét nhà riêng ông Phan Văn Anh Vũ (còn gọi là Vũ “nhôm”) tại địa chỉ số 82 đường Trần Quốc Toản (phường Hải Châu 1, Hải Châu Đà Nẵng) sau khi ông này bị cơ quan này khởi tố bị can về tội Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước, theo điều 263 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên lúc đó, ông Vũ không có mặt tại đây.

Ngày 25/12, tại UBND phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng và một số địa điểm trên địa bàn phường, nhà chức trách đã niêm yết quyết định truy nã ông Phan Văn Anh Vũ để kêu gọi người dân hợp tác báo tin.

Quyết định truy nã do thiếu tướng Lý Anh Dũng (Phó thủ trưởng thường trực Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an) ký ngày 21/12. Ông Vũ được xác nhận không có mặt ở nơi cư trú là số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, Đà Nẵng khi bị khởi tố.

Nguyễn Thành