Phá hoại lưới điện quốc gia sẽ bị xử lý hình sự

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang quản lý vận hành 7.419,62 km đường dây 500kV, 15.763,44 km đường dây 220kV, 126 trạm biến áp 500kV và 220kV. Việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp là việc tối quan trọng trong khi nhiều người dân do thiếu hiểu biết pháp luật đã có những hành vi đe dọa an toàn lưới điện của đất nước.