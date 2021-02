Phố cá lóc nướng ở TPHCM 'cháy hàng' ngày vía Thần tài

Mọi năm, ngày vía Thần tài mùng 10 tháng giêng, người dân đổ xô đi mua vàng theo thói quen, nhu cầu mua vàng cầu may trong dịp này tăng cao. Nhưng năm nay, do dịch COVID-19 trở lại, việc mua vàng ngày Thần tài cũng khác. Giá vàng trong nước hôm qua đã giảm 200 nghìn đồng/lượng so với ngày trước đó, tạo thuận lợi cho người dân mua vàng cầu may.