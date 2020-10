Phó Thủ tướng chỉ đạo vụ tai nạn trên cầu treo, ôtô lao xuống sông làm 5 người tử vong

Quảng cáo

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 19h50 tối 4/10, trên Quốc lộ 46C, tại vị trí cầu Sông Giăng (Thanh Chương, Nghệ An). Khi đó, ô tô 7 chỗ hiệu Ford Everest BKS 30A-93.553 do Nguyễn Thế Tuấn, điều khiển chở theo 2 người, đã va chạm với xe máy BKS 72G1- 135.79 do Đào Văn Nam điều khiển, chở them 1 người.



Hậu quả, xe ô tô rơi xuống sông Giăng, 3 người ngồi trên ô tô và 2 người đi xe máy tử vong.



Nhận được thông tin về vụ việc, Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình phân công Phó Chủ tịch Chuyên trách Uỷ ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng thành viên Bộ GTVT vào hiện trường vụ việc, chuyển lời thăm hỏi, chia buồn của Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Bộ GTVT đến gia đình các nạn nhân.



Cùng đó, đàon Uỷ ban ATGT Quốc gia và Bộ GTVT có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công an và các cơ quan liên quan của Nghệ An khảo sát, đánh giá, phân tích nguyên nhân vụ việc và chỉ đạo thực hiện các giải pháp ngăn ngừa không để xảy ra các vụ việc tương tự.



Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn gồm:



1. Đào Văn Nam, SN 1993, trú xóm Liên Khai, xã Thanh Liên, Thanh Chương, Nghệ An (điều khiển xe máy) tử vong khi đi cấp cứu



2. Hoàng Anh Tuấn, SN 1992, trú xóm Liên Khai, xã Thanh Liên (ngồi trên xe máy) rơi xuống sông, lúc 22h36 đã vớt được thi thể.



3. Nguyễn Thế Tuấn, SN 1981, trú xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho, Thanh Chương (điều khiển ô tô), tử vong.



4. Lê Thế Anh, SN 1983, trú tại xóm Nho Tân, xã Thanh Nho (ngồi trên ô tô), tử vong.



5. Lê Văn Quyết, SN 1975, trú xóm Nho Xuân, xã Thanh Nho (ngồi trên ô tô), tử vong.

Lê Hữu Việt