Phú Quốc khai trương cáp treo Hòn Thơm dài nhất thế giới

Ông Phạm Vũ Hồng-CT UBND Tỉnh Kiên Giang

Là hạng mục đầu tiên và quan trọng nhất trong quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park mà Tập đoàn Sun Group đang xây dựng tại Nam đảo, cáp treo Hòn Thơm có tổng chiều dài 7.899,9m, nối từ thị trấn An Thới qua các đảo Hòn Rỏi, Hòn Dừa tới Hòn Thơm, đem đến cho du lịch Phú Quốc một sản phẩm mới lạ, quy mô và vô cùng độc đáo, hấp dẫn. Với chiều dài này, cáp treo Hòn Thơm được Tổ chức Guinness trao tặng Chứng nhận Cáp treo dài nhất thế giới ngay trong ngày khai trương.





ông Đặng Minh Trường- PCT,TGĐ Tập đoàn Sun Group

Toàn bộ hệ thống cáp treo có hai nhà ga, 6 trụ cáp, trong đó trụ lớn nhất T4 có chiều cao 174m. Với thiết kế gồm 69 cabin, mỗi cabin có sức chứa 30 khách, vận hành ở vận tốc tối đa đạt 8,5m/s, cáp treo Hòn Thơm rút ngắn thời gian di chuyển của du khách từ An Thới tới Hòn Thơm xuống còn 15 phút thay vì 30 phút di chuyển bằng cano trên biển. Trên các cabin đều có wifi, hệ thống điện chiếu sáng ban đêm.Sử dụng công nghệ cáp treo 3 dây được đánh giá hiện đại và an toàn nhất thế giới hiện nay, cáp treo Hòn Thơm vận hành êm ái, không bị rung lắc, cũng không cần đến hệ thống cứu hộ thông thường. Trường hợp thời tiết xấu, hệ thống sẽ tự động ngưng hoạt động, và phát thông báo cho hành khách biết.Cáp treo sẽ đưa du khách đến với một hành trình du ngoạn kỳ thú trên cao, để thu vào tầm mắt 360 độ vẻ đẹp tựa thiên đường của biển, đảo, rừng xanh và những bãi tắm trong cụm đảo An Thới, Nam Phú Quốc. Bước xuống cáp treo, du khách sẽ được thỏa sức tận hưởng vẻ đẹp của Hòn Thơm với bãi tắm cát trắng mịn, nước trong veo màu ngọc bích bên rừng già hoang sơ và những bãi đá được tự nhiên sắp xếp ngoạn mục. Nhiều dịch vụ và trò chơi trên biển mới được đưa vào khai thác tại Sun World Hon Thom Nature Park trong giai đoạn đầu như kéo dù, phao chuối, lặn ngắm san hô, đi bộ dưới đáy biển, kayak… hứa hẹn đem đến một kỳ nghỉ khó quên.Phát biểu tại Lễ khai trương Cáp treo Hòn Thơm, ông Phạm Vũ Hồng– Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang nói: “Du lịch Phú Quốc những năm qua đã chứng kiến sự thay đổi vượt trội bởi có những Tập đoàn lớn, những nhà đầu tư có tầm nhìn. Đặc biệt, những sản phẩm du lịch mới mẻ, hấp dẫn như quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park mà Sun Group đầu tư khai trương hôm nay sẽ là cú hích lớn, đem đến cho đảo Ngọc những luồng khách mới, đa dạng hóa dịch vụ vui chơi giải trí để từ đó tăng thời lượng lưu trú của du khách đến đảo”.Ông Đặng Minh Trường- Phó Chủ tịch, Tổng giám đốc Tập đoàn Sun Group cũng chia sẻ: “Phú Quốc vốn được coi là hòn ngọc của du lịch Việt Nam, với những tiềm năng có thể nói khó nơi nào trên thế giới sánh được, kể cả Maldives hay Bali (Indonesia), Phuket (Thái Lan). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của du lịch Phú Quốc nhiều năm qua vẫn chưa xứng đáng với những tiềm năng thiên phú đó.Năm 2017, Phú Quốc đã đón xấp xỉ 3 triệu lượt khách. Dù đã tăng hơn gấp đôi năm 2016, nhưng so với hơn 8 triệu lượt khách đến Phuket hàng năm thì khoảng cách còn quá xa. Sở dĩ du khách ít đến với Phú Quốc cũng một phần bởi ngoài vẻ đẹp thiên nhiên, du lịch Phú Quốc không có nhiều trải nghiệm vui chơi giải trí hấp dẫn, dịch vụ còn nghèo nàn, đặc biệt là ở khu vực Nam Đảo.Chọn đầu tư vào khu vực này, Sun Group đã mang đến cho Phú Quốc khu nghỉ dưỡng mới đẳng cấp nhất thế giới JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay. Với việc khai trương cáp treo Hòn Thơm cùng những hạng mục vui chơi giải trí đầu tiên của quần thể Sun World Hon Thom Nature Park, Sun Group hy vọng sẽ góp phần đem đến cho du lịch Phú Quốc những sản phẩm mới đẳng cấp, chất lượng, tăng số lượng và cả chi tiêu của du khách khi đến với đảo Ngọc, đưa Nam Phú Quốc trở thành điểm đến hấp dẫn đúng với tiềm năng của nó”.Đại diện Sun Group cũng cho biết thêm, tới đây, sẽ có thêm nhiều hạng mục mới trong quần thể vui chơi giải trí biển Sun World Hon Thom Nature Park được đưa vào hoạt động như Làng biển với những vườn cây trái xum xuê hàng trăm năm tuổi cho du khách tham quan, hái quả. Hàng ngàn cây ăn trái cũng sẽ tiếp tục được trồng thêm tại Hòn Thơm, để gia tăng trải nghiệm du lịch xanh cho du khách.Cùng với những công trình nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí đẳng cấp quốc tế khác đã và đang được đầu tư xây dựng tại khu vực Nam đảo, Sun Group đang nỗ lực góp phần thay đổi diện mạo du lịch của đảo Ngọc, tạo thêm nhiều việc làm cho người dân địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế- xã hội của Phú Quốc.Việc ra mắt những sản phẩm du lịch mới cũng thể hiện rõ quyết tâm, tầm nhìn của lãnh đạo và người dân Phú Quốc trong việc hiện thực hóa khát khao đưa khu vực Nam đảo trở thành điểm đến hấp dẫn bậc nhất khu vực và trên thế giới, phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng đường lối chủ trương mà Bộ Chính trị, Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết 08-NQ/TW.

P.V