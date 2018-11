PV GAS đứng thứ 5 trong Top 500 DN lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018

Kết quả kinh doanh ấn tượng

9 tháng đầu năm, PV GAS đã đảm bảo vận hành hệ thống các công trình khí an toàn, liên tục, ổn định, không để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng đến con người, tài sản cũng như uy tín của tổng công ty. Công ty đã sản xuất và cung cấp ra thị trường trên 7,2 tỷ m3 khí, gần 1,1 triệu tấn LPG và trên 71 nghìn tấn condensate, vượt kế hoạch 9 tháng từ 4-54%, tương đương so với cùng kỳ 2017. Cùng với đơn vị thành viên, sản lượng LPG của PV GAS cung cấp ra thị trường trong 9 tháng đạt gần 1,3 triệu tấn, đáp ứng 63% thị phần cả nước.

Do giá dầu duy trì ở mức cao, 9 tháng đầu năm 2018, giá dầu trung bình khoảng 71,4USD/thùng, tăng 42% so với kế hoạch, cao hơn 20USD/thùng so với cùng kỳ năm 2017 đã góp phần giúp PV GAS hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính 9 tháng, mức vượt từ 43-91%, tăng từ 19-50% so với cùng kỳ năm 2017 và đã hoàn thành kế hoạch cả năm.

Giới thiệu hệ thống công trình khí với các lãnh đạo cấp cao 9 tháng đầu năm, PV GAS đạt tổng doanh thu 57.646 tỷ đồng, bằng 143% kế hoạch 9 tháng, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận trước thuế đạt 11.280 tỷ đồng, bằng 185% kế hoạch 9 tháng, tăng 48% so với cùng kỳ năm 2017; lợi nhuận sau thuế đạt 9.082 tỷ đồng, bằng 186% kế hoạch 9 tháng, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2017; nộp ngân sách nhà nước đạt 4.227 tỷ đồng, bằng 191% kế hoạch 9 tháng, tăng 32% so với cùng kỳ 2017. PV GAS tiếp tục duy trì tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu ở mức cao (21%), trên vốn điều lệ đạt 47%. Năm 2018, PV GAS có 57 dự án/đầu việc được triển khai (15 dự án nhóm A, 11 dự án nhóm B, 31 dự án nhóm C và mua sắm, đầu tư tài chính) với số vốn giải ngân là 3.936 tỷ đồng. PV GAS xác định năm 2018 là năm đột phá về công tác đầu tư xây dựng, vì vậy ngay từ đầu năm, công tác này đã được quan tâm và chú trọng đặc biệt. Việc rà soát, giao ban được thực hiện thường xuyên, chủ động bám sát với các bộ, ngành, tập đoàn để giải trình các vấn đề liên quan đến dự án,... Trong 9 tháng, PV GAS đã giải ngân vốn đầu tư cho các dự án 853 tỷ đồng (Công ty mẹ 670 tỷ đồng) Hoạt động của các công ty thành viên của PV GAS cũng tích cực, các đơn vị kinh doanh khí thấp áp và CNG luôn tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường, gia tăng khách hàng. Hoạt động kinh doanh của các đơn vị PVGAS South, PVGAS North, PVGAS D, CNG Việt Nam tiếp tục diễn ra bình thường, dự kiến kết quả kinh doanh cả năm của các đơn vị sẽ hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch năm.

Trong 9 tháng đầu năm, công tác kiểm tra giám sát tại PV GAS được thực hiện thường xuyên và chặt chẽ, đảm bảo quản lý, bảo toàn và sử dụng vốn hiệu quả. PV GAS cũng đã hoàn thành thanh toán cổ tức 40% vốn điều lệ (20% cổ tức còn lại của năm 2017 và tạm ứng 20% của năm 2018). 9 tháng đầu năm, PV GAS đã thực hiện tiết giảm chi phí trên 125 tỷ đồng, bằng 104% kế hoạch 9 tháng và bằng 75% kế hoạch năm. Hiện nay, PV GAS đang phối hợp với PVN xây dựng phương án thoái vốn của PVN tại PV GAS xuống 65%; xây dựng phương án, định giá tăng vốn của PV GAS tại PVGAS South và PVGAS North lên 51%; hoàn thành thoái toàn bộ phần vốn của PV GAS tại Gas City (ngày 20/4/2018); đang thực hiện các bước để tái cấu trúc Cơ quan điều hành Tổng công ty theo kế hoạch đã được PVN phê duyệt (dự kiến hoàn thành quý IV/2018); đang xây dựng phương án tái cấu trúc PV Pipe, PV Coating. Đóng góp hơn 79 tỷ đồng cho an sinh xã hội Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội được PV GAS triển khai tích cực, thiết thực, đúng đối tượng. Trong 9 tháng đầu năm, PV GAS thực hiện công tác an sinh xã hội hơn 79 tỷ đồng (bao gồm các đầu việc của năm 2017 chuyển qua và 32,4 tỷ đồng của kế hoạch năm 2018). Công tác an sinh xã hội được tập trung tài trợ cho chương trình giáo dục đào tạo, y tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, chương trình đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân đạo…

PV GAS nhận danh hiệu Top50 Doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam do Forbes bình chọn Cũng trong dịp tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2018, PV GAS vinh dự được Vietnam Report xếp hạng Doanh nghiệp xuất sắc thứ 5 trong Bảng xếp hạng Profit500 – Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam 2018. Đây là Bảng xếp hạng do Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố hàng năm, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có khả năng sinh lợi tốt, có tiềm năng trở thành những trụ cột cho sự phát triển tương lai của nền kinh tế Việt Nam, đồng thời góp phần giới thiệu thương hiệu doanh nghiệp Việt Nam tới cộng đồng kinh doanh trong nước và quốc tế. Theo đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) giữ vị trí đứng đầu và Tổng Công ty Khí Việt Nam đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng Profit500. Biến động của giá dầu thô và sự nỗ lực vượt qua nhiều thách thức là nguyên nhân chính giúp Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Khí Việt Nam có kết quả kinh doanh ấn tượng trong năm 2017 và những tháng đầu năm 2018 (là những căn cứ chủ yếu xác định cho Bảng xếp hạng Profit 2018)./.

P.V