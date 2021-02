PV GAS: Khí thế mới - Vận hội mới

Trong bối cảnh khó khăn chồng chất đó, Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) đã khẳng định năng lực và sự nỗ lực vượt bậc, tiếp tục duy trì ổn định hoạt động SXKD, đạt kết quả tích cực và có nhiều điểm sáng.

Đảng bộ PV GAS nhận tôn vinh Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2020

Vững vàng vượt qua “năm đặc biệt”

Mặc dù gặp nhiều bất lợi nhưng với phương châm “Đoàn kết - Đổi mới - Chuyên nghiệp - Hành động”, Ban Lãnh đạo PV GAS đã cùng toàn thể CBCNV luôn đoàn kết, đổi mới trong suy nghĩ và chuyên nghiệp trong hành động, tận dụng tốt các cơ hội, triển khai quyết liệt đồng bộ và hiệu quả 5 nhóm giải pháp (về công tác quản trị, đầu tư, tài chính, thị trường, cơ chế chính sách), cùng với sự hỗ trợ tích cực từ các cấp, đơn vị trong và ngoài ngành, sự phối hợp nhịp nhàng, chặt chẽ các khâu từ thượng nguồn đến hạ nguồn, với các nhà thầu triển khai dự án, đặc biệt là sự chỉ đạo và ủng hộ tích cực từ Petrovietnam, PV GAS đã thực hiện thành công nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch với những kết quả rất đáng ghi nhận.

Tất cả hệ thống, công trình khí của PV GAS vận hành an toàn và hiệu quả, cấp khí liên tục. PV GAS thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, toàn Tổng Công ty không có ca nhiễm bệnh. Công tác bảo dưỡng sửa chữa, kiểm định hiệu chuẩn các công trình khí luôn được quan tâm, triển khai theo kế hoạch, đúng quy trình, chất lượng. Đặc biệt đã hoàn thành công tác BDSC dừng khí định kỳ hàng năm vào tháng 8, tháng 9, đưa các hệ thống khí vào vận hành trước tiến độ kế hoạch. Từ cuối tháng 3/2020, PV GAS đã thực hiện tăng lượng khí Thiên Ưng đưa vào bờ và từ giữa tháng 4/2020 hoàn thành nâng công suất vận chuyển khí đường ống PM3 - Cà Mau lên 6,5 triệu m3 khí/ngày, góp phần gia tăng doanh thu/lợi nhuận khoảng 200 tỷ đồng/tháng.

Cam kết thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2021

PV GAS tham gia nhiều chương trình ASXH thiết thực

Với các giải pháp hữu hiệu đó, PV GAS đã thực hiện kế hoạch sản lượng ở mức cao mặc dù gặp nhiều khó khăn do sự cố phía thượng nguồn, cũng như việc huy động khí thấp của các hộ tiêu thụ, cạnh tranh gay gắt của thị trường kinh doanh LPG. Cụ thể: Đã tiếp nhận gần 9,1 tỷ m3 khí ẩm, bằng 93% kế hoạch; cung cấp 8,9 tỷ m3 khí khô, bằng 96% kế hoạch; sản xuất và kinh doanh 1,9 triệu tấn LPG về đích trước kế hoạch 3 tháng; sản xuất và cung cấp trên 58 nghìn tấn condensate, vượt kế hoạch 6%. PV GAS tiếp tục duy trì cung cấp khí ổn định để sản xuất gần 20% sản lượng điện, 70% đạm, đáp ứng trên 62% thị phần LPG cả nước.

Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch từ 0 - 48% (doanh thu trên 66 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế gần 10 nghìn tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 8 nghìn tỷ đồng), đặc biệt lợi nhuận và nộp ngân sách về đích trước kế hoạch 2 – 3 tháng, đóng góp đáng kể vào ngân sách Nhà nước và Petrovietnam (4,4 nghìn tỷ đồng), là Top đầu các đơn vị có các chỉ số tài chính khả quan trong Petrovietnam (tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu đạt 16%, trên vốn điều lệ đạt 41%, nợ phải trả/tổng tài sản 23%), Top đầu những đơn vị có vốn hóa lớn, có tỷ lệ chia cổ tức hàng năm bằng tiền mặt cao (30%/vốn điều lệ).

Đầu tư xây dựng có thể nói là một điểm sáng nổi bật của PV GAS. Trong năm qua, mặc dù khối lượng các dự án triển khai rất lớn, phức tạp, quá trình triển khai có nhiều phát sinh phải xử lý, tiến độ gấp, lại chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 đến việc huy động nhân sự, vật tư thiết bị để triển khai các dự án nhưng PV GAS đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đột phá, hiệu quả để bù đắp, hạn chế, giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh đến tiến độ của các dự án,... Kết quả PV GAS đã hoàn thành và đưa vào vận hành toàn bộ chuỗi Dự án khí Nam Côn Sơn 2 trong tháng 12/2020, Dự án kho chứa LNG 1 MMTPA tại Thị Vải vượt tiến độ kế hoạch đề ra, công tác quyết toán có nhiều tiến triển. Tổng giá trị giải ngân cho công tác đầu tư xây dựng Công ty mẹ đạt 6.752 tỷ đồng, bằng 99% kế hoạch năm (nếu chỉ tính dự án do PV GAS trực tiếp thực hiện/điều hành, tức không bao gồm dự án đường ống khí Lô B - Ô Môn thì PV GAS giải ngân vốn đầu tư đạt 128% kế hoạch); toàn PV GAS 6.842 tỷ đồng. Là năm có giá trị giải ngân lớn nhất từ trước đến nay.

PV GAS được đánh giá cao trên thị trường: Lần thứ 8 liên tiếp nhận vinh danh của Forbes Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2020; đứng thứ 7 trong bảng xếp hạng Profit500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020 do Vietnam Report phối hợp cùng Báo VietnamNet công bố; một trong 124 doanh nghiệp có sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia năm 2020 được Bộ Công Thương công bố;…

PV GAS tài trợ các chương trình hỗ trợ người dân đón Tết 2021 an vui

Tôn vinh các đơn vị đóng góp cho thành công 2020 của toàn Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam

Khẳng định vai trò tiên phong

Nghị quyết số 55-NQ/TW do Bộ Chính trị ban hành ngày 11/02/2020 về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó quan điểm chủ đạo, mục tiêu, giải pháp liên quan đến ngành công nghiệp khí là “ưu tiên khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng sạch”, “ưu tiên phát triển điện khí” đã vạch ra hướng đi và tạo hành lang thúc đẩy ngành công nghiệp khí nhanh chóng phát triển thành nguồn năng lượng quan trọng của quốc gia.

Được xác định là đơn vị tiên phong trong thực hiện Chiến lược, Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp khí Việt Nam, PV GAS định hướng chiến lược phát triển lớn mạnh, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao, hoạt động hoàn chỉnh trong tất cả các khâu thu gom - vận chuyển - chế biến - xuất nhập khẩu - tồn trữ - dịch vụ - kinh doanh khí và sản phẩm khí, tham gia hoạt động đầu tư thượng nguồn; Tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ lực, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển nhanh, bền vững và hội nhập quốc tế.

PV GAS hiện đang triển khai một loạt các dự án khí mới, trong đó đặc biệt phát triển chuỗi giá trị LNG – sản phẩm khí mới tại Việt Nam với các dự án LNG 1 MMTPA Thị Vải, LNG Sơn Mỹ, sẽ tiếp tục góp phần dạng nguồn cung cho thị trường khí tại Việt Nam, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, lương thực quốc gia trong tương lai.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, TGĐ Tổng Công ty Dương Mạnh Sơn đã nhấn mạnh: Trong bối cảnh nhiều biến động, với các chính sách thay đổi gần đây, thị trường khí Việt Nam hiện nay đang ở điểm mốc xoay chuyển lớn trong tổng thể thị trường năng lượng Việt Nam. Nhằm “Tiếp tục thực hiện hiệu quả vai trò chủ đạo, dẫn dắt ngành công nghiệp khí Việt Nam phát triển nhanh chóng, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và hội nhập quốc tế”, Đảng bộ PV GAS lần thứ X (2020 – 2025) đã chỉ ra 7 nhóm giải pháp cần tập trung triển khai đồng bộ, đó là: giải pháp về quản trị doanh nghiệp, tài chính, đầu tư, nguồn cung và thị trường, đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, khoa học – công nghệ, an toàn - chất lượng - môi trường và an ninh, quốc phòng nhằm sử dụng hiệu quả các nguồn lực. Trong đó, tập trung thực hiện nhóm giải pháp đột phá, xác định giải pháp về đầu tư là trung tâm, giải pháp đào tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực là then chốt và giải pháp khoa học - công nghệ là động lực, nền tảng của sự phát triển.

Với những kết quả đáng tự hào, với khí thế mới, vận hội mới, PV GAS sẽ luôn vững vàng vượt qua mọi khó khăn, trở ngại để phát triển bền vững, xứng đáng với vị trí là một thành viên chủ lực của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, đóng vai trò chủ đạo trong ngành ngành công nghiệp khí trẻ trung, đầy tiềm năng.