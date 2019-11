PV Gas thể hiện trách nhiệm với cộng đồng qua cuộc thi ‘Pháp luật học đường’

Quảng cáo

Cuộc thi được tổ chức có ý nghĩa quan trọng, góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho học sinh các trường trung học phổ thông, học viên trung tâm giáo dục thường xuyên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Qua đó, tăng cường ý thức tự tìm hiểu pháp luật và chấp hành pháp luật cho các em – thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước. Đặc biệt, cuộc thi tạo sân chơi tìm hiểu pháp luật thực sự bổ ích và có ý nghĩa. Với hình thức thi trực tuyến, cuộc thi nhằm tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, góp phần đổi mới, đa dạng hóa hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường.

Cuộc thi chính thức được phát động vào tối ngày 08/11/2019, tại Trường THPT Chu Văn An (Số 10 Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội) với sự tham dự của các lãnh đạo cấp cao: Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, Bí thư thứ nhất TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lê Quốc Phong, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ, đại diện lãnh đạo Bộ GĐ&ĐT, Bộ Tư pháp, Trung ương Đoàn, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí ở Trung ương và địa phương cùng đông đảo các em học sinh, sinh viên tại Hà Nội. Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Tổng giám đốc PV GAS đã đại diện TCT lên nhận Kỷ niệm chương, giấy chứng nhận tài trợ với danh vị “Nhà tài trợ Kim cương” trên sân khấu trong buổi Lễ phát động.

Tổng Công ty Khí Việt Nam – Công ty Cổ phần (PV GAS), mã chứng khoán là GAS là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, thực hiện nhiệm vụ chính là thu gom, vận chuyển, chế biến và kinh doanh các sản phẩm khí. Giữ vững vị thế đơn vị Anh hùng Lao động, Tổng Công ty dẫn đầu của Tập đoàn, Thương hiệu PV GAS đã trở nên thân thuộc, là nhà cung cấp năng lượng chiến lược cho hầu hết các mục tiêu công nghiệp, kinh tế - xã hội nước nhà.

Sản phẩm của PV GAS và các đơn vị thành viên đang chiếm lĩnh thị trường trong nước với uy tín và chất lượng đảm bảo. Hàng năm, PV GAS sản xuất và cung cấp khoảng 10 tỷ m3 khí, trên 1 triệu tấn LPG, 250 nghìn tấn condensate, đáp ứng nguyên, nhiên liệu sản xuất trên 30% sản lượng điện, 70% nhu cầu đạm và hơn 60% thị phần LPG trong nước, phục vụ các ngành công nghiệp, giao thông và dân dụng của cả nước.

PV GAS liên tiếp nhiều năm liền, được các tổ chức bình chọn quốc tế trao Chứng nhận Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, đại diện của Việt Nam có mặt trong danh sách 300 doanh nghiệp năng động nhất châu Á, đứng vị trí thứ hạng đầu trong 1.000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất của nền kinh tế Việt Nam. Sản phẩm LPG của PV GAS cũng được Bộ Công Thương xác nhận là Thương hiệu Quốc gia 2018-2020.

Bên cạnh hoạt động SXKD - Công tác an sinh xã hội của PV GAS là một điểm sáng của ngành Dầu khí, liên tục được triển khai tích cực, thiết thực, đúng đối tượng. Hàng năm, PV GAS thực hiện an sinh xã hội gần 100 tỷ đồng; tập trung tài trợ cho chương trình văn hóa - giáo dục - y tế, xây dựng nhà đại đoàn kết, đền ơn đáp nghĩa, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu trợ nhân đạo… Đồng hành cùng Cuộc thi cũng như các hoạt động an sinh xã hội khác, PV GAS không những chỉ nhằm mục tiêu đề cao thương hiệu, mà còn để mỗi người quan tâm đến các sự kiện chính trị - văn hóa – xã hội, gắn bó thân thiết với đời sống dân sinh cả nước, giáo dục tình yêu quê hương và truyền thống dân tộc tốt đẹp.

Thí sinh đăng ký tham gia Cuộc thi và làm bài thi tại địa chỉ website: http://timhieuphapluat.vn hoặc thông qua ứng dụng (app) của Cuộc thi và phải bảo đảm các yêu cầu về đăng ký dự thi quy định trong Thể lệ.

Thùy Dương