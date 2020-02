PV GAS tích cực hướng tới Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020

Quảng cáo

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ tại PV GAS sẽ được triển khai xuyên suốt từ cuối tháng 3 đến tháng 6/2020, bao quát các mặt hoạt động trong công tác ATVSLĐ như: Nhận diện các rủi ro, cập nhật bổ sung các quy trình, hướng dẫn công việc; tuyên truyền về ATVSLĐ; huấn luyện, diễn tập; tổ chức các hội thao, hội thi; các hoạt động cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động;…

Theo đó, PV GAS sẽ tiến hành rà soát các hoạt động của đơn vị, thực hiện đánh giá rủi ro, đưa ra các biện pháp kiểm soát giảm thiểu rủi ro cho các hoạt động; Rà soát theo các yêu cầu của pháp luật, xem xét các vướng mắc, tồn tại hiện nay, thực hiện cập nhật bổ sung đầy đủ các quy trình, quy định,… để bảo đảm tất cả các hoạt động của Tổng công ty, đơn vị đều tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Các hoạt động tuyên truyền cũng được đẩy mạnh thực hiện trong Tháng hành động về ATVSLĐ bằng nhiều hình thức phong phú như: Tuyên truyền bằng băng rôn, khẩu hiệu và các hình thức khác tại nơi làm việc; Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và các hoạt động về tháng ATVSLĐ tới toàn thể CBCNV qua các bản tin, email, mạng intranet…; Tổ chức các buổi mít tinh, phát động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ, Xanh - Sạch - Đẹp cho CBCNV tham gia.

Công tác huấn luyện, diễn tập, tổ chức các Hội thao, Hội thi về ATVSLĐ sẽ được tập trung triển khai trong quý II/2020. PV GAS sẽ tổ chức đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý ATVSLĐ và các khóa đào tạo an toàn theo yêu cầu pháp luật cho các Ban, đơn vị trực thuộc, thành viên; Huấn luyện ATVSLĐ đầy đủ cho người lao động; Tổ chức tập luyện, diễn tập các tình huống ứng cứu khẩn cấp… Ngoài ra, nhiều Hội nghị, Hội thao, Hội thi cũng sẽ được tổ chức như: Tổ chức cuộc thi tìm hiểu về kiến thức ATVSLĐ cho CBCNV; Hội nghị An toàn – Sức khỏe – Môi trường Tổng Công ty; Hội thao An toàn – Phòng cháy chữa cháy tại các đơn vị;… Tổ chức cho các an toàn vệ sinh viên (ATVSV) thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về ATVSLĐ và tổng kết hoạt động của mạng lưới ATVSV.

Để tăng cường cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khoẻ cho CBCNV, trong dịp này, bên cạnh tổ chức hoạt động khám sức khoẻ định kỳ và bệnh nghề nghiệp cho CBCNV, Công đoàn PV GAS và các đơn vị còn tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, thu dọn vệ sinh cải thiện môi trường tại nơi làm việc, khu tập thể CBCNV; Khảo sát điều kiện vệ sinh lao động và giám sát chất lượng môi trường tại nơi làm việc; Thăm hỏi động viên các cá nhân, gia đình bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo…

Các hoạt động kiểm tra, giám sát thực hiện ATVSLĐ theo định kỳ và đột xuất được Ban lãnh đạo PV GAS chỉ đạo các Ban, đơn vị trực thuộc, thành viên thực hiện nghiêm túc như: Công tác kiểm tra ATVSLĐ - PCCC cấp Tổng Công ty và cấp đơn vị; kiểm tra đột xuất việc chấp hành nội quy lao động, công tác ATVSLĐ-PCCC cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong dịp lễ 30/4 và 1/5.

Chương trình được PV GAS khởi động từ ngay giữa tháng 2/2020 không phải là sớm mà là đúng thời điểm, khi các vấn đề ATVSLĐ-PCCC đang được đề cao, nghiêm ngặt phòng chống dịch bệnh, hướng đến Tháng phong trào với những nội dung lớn, quan trọng, thường nhật trong hoạt động LĐ-SX-KD của đơn vị. Trong Tháng hành động“Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc”,các hoạt động triển khai đều sẽ được PV GAS và các đơn vị thành viên, trực thuộc tổng kết, đánh giá để rút kinh nghiệm và động viên khen thưởng kịp thời, nhằm làm tốt hơn nữa công tác ATVSLĐ, một công tác quan trọng luôn được đặt lên hàng đầu tại PV GAS.

P.V