PVcomBank một lần nữa nhận cú đúp giải thưởng uy tín quốc tế

Ngày 26/1/2018, trong Lễ trao giải cho các ngân hàng bán lẻ xuất sắc do Tạp chí quốc tế International Finance Magazine (IFM - Vương quốc Anh) tổ chức tại Singapore, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã được bình chọn và trao hai giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ đổi mới hiệu quả nhất Việt Nam 2017” (Most Innovative Retail Bank – Vietnam 2017) và “Ngân hàng tài trợ thương mại hiệu quả nhất Việt Nam 2017” (Best Trade Finance Bank - Vietnam 2017).