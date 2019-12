PVN đạt doanh thu hơn 685.000 tỷ đồng

Quảng cáo

Theo đó, 11 tháng đầu năm 2019, ổng doanh thu toàn tập đoàn ước đạt 685,01 nghìn tỷ đồng, vượt 11,9% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm đạt 708,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn ước đạt 97,21 nghìn tỷ đồng, vượt 11,1% kế hoạch năm. Dự kiến cả năm đạt 104 nghìn tỷ đồng, vượt 18,8% kế hoạch năm.

Tập đoàn đã sản xuất 20,61 tỷ kWh điện; 1,416 triệu tấn đạm và

10,523 triệu tấn xăng dầu.

Các hoạt động khoa học công nghệ, đào tạo được triển khai theo kế hoạch đề ra; công tác an ninh, an toàn dầu khí, an toàn môi trường, an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trên các công trình dầu khí được giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm túc. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết. Công tác truyền thông và xây dựng văn hóa doanh nghiệp đã bám sát nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và đời sống doanh nghiệp, góp phần nâng cao hình ảnh, thương hiệu Petrovietnam, tạo sự đồng thuận xã hội đối với vai trò, vị trí của Tập đoàn và đánh giá khách quan của dư luận về nỗ lực, đóng góp của người lao động Dầu khí.

Các đơn vị sản xuất như: VSP, PVEP, Rusvietpetro, Biển Đông POC Để đạt được những kết quả trên, ngay từ tháng 11 và 12/2018, Tập đoàn đã xác định rõ mục tiêu phát huy tối đa và hiệu quả mọi nguồn lực, thực hiện đồng bộ các giải pháp ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2019; Ban hành và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 258- NQ/ĐU ngày 01/3/2019 của Đảng ủy Tập đoàn về việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2019, thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Chỉ đạo người đứng đầu các đơn vị, các đoàn thể chính trị - xã hội của Tập đoàn quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 258, đồng thời, theo chức năng nhiệm vụ của từng tổ chức, đơn vị xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để triển khai thực hiện phù hợp với thực tế từng đơn vị.

Tổ chức Hội nghị Sơ kết 6 tháng đầu năm 2019, HĐTV Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị số 1490/CT-DKVN ngày 01/8/2019, phổ biến quán triệt đến từng đơn vị thành viên tập trung thực hiện đồng bộ 05 nhóm giải pháp để bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 đã đề ra; Tổng giám đốc Tập đoàn đã ban hành Chỉ thị phân công trong ban Tổng giám đốc, các ban chức năng Tập đoàn tập trung xử lý các khó khăn, kiến nghị của từng đơn vị.

Ban hành rà soát quy chế, quy định, quy trình nhằm phù hợp với chức năng nhiệm vụ của từng Ban trong Công ty mẹ - Tập đoàn, đồng thời nâng cao công tác quản trị.

Kiên quyết chấn chỉnh kỷ luật lao động và ý thức trách nhiệm trong toàn Tập đoàn nhất là tại Công ty Mẹ; bố trí, sắp xếp cán bộ đúng năng lực, trình độ, chấn chỉnh ngay các biểu hiện né tránh, sợ trách nhiệm, không đáp ứng.

Các đơn vị thành viên như PVGas, BSR, PVCFC, PVPower đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch các chỉ tiêu sản lượng sản xuất.

Năm 2019 là năm thứ tư Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thực hiện kế hoạch 5 năm 2016- 2020, thực hiện Chiến lược phát triển ngành Dầu khí Việt Nam đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. Với quyết tâm cao trong chỉ đạo, điều hành, lãnh đạo Tập đoàn đã chủ động xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản trị, tạo sự đồng thuận của người lao động Dầu khí, kết thúc 11 tháng của năm 2019, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả nổi bật.

Tình hình hoạt động trên biển có những diễn biến phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí của Tập đoàn, cũng như ảnh hưởng đến việc kêu gọi, xúc tiến đầu tư vào lĩnh vực tìm kiếm thăm dò dầu khí.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung bắt đầu từ cuối tháng 3 năm 2018 chưa có dấu hiệu hạ nhiệt đã có những tác động tiêu cực không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn. Giá dầu trung bình thế giới giảm (trên 7 USD/thùng) so với năm 2018.

Trữ lượng, tiềm năng dầu khí ở vùng nước nông không còn nhiều; Khai thác ở các mỏ chủ lực trong năm 2019 đang trong giai đoạn suy kiệt, sản lượng giảm mạnh; Các mỏ khác còn lại đều là những mỏ nhỏ cận biên, điều kiện phát triển, vận hành phức tạp, chi phí cao....

P.V