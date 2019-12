PVN điều chỉnh kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2019 của BSR

Quảng cáo

Theo đó, lợi nhuận trước thuế được điều chỉnh về 1.238,2 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh về 1.165,1 tỷ đồng. Việc điều chỉnh này giúp Công ty thuận lợi hơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, đảm bảo thu nhập cho người lao động trong bối cảnh cạnh tranh nhân lực lọc dầu có trình độ cao ngày càng khốc liệt. Việc điều chỉnh lợi nhuận giảm so với số liệu ban đầu nhưng đây vẫn là chỉ tiêu lợi nhuận rất cao so với các đơn vị khác trong ngành Dầu khí.

Năm 2019 là năm khó khăn của ngành công nghiệp lọc hóa dầu nói chung và Công ty BSR nói riêng, khoảng chênh lệch giá giữa sản phẩm và dầu thô (crack margin) bị thu hẹp rất nhiều so với dự báo. Đặc biệt, trong 2 tháng đầu năm và tháng 6/2019, có những thời điểm giá xăng Mogas A92/A95 thấp hơn giá dầu thô. Do đó, lợi nhuận của các nhà máy lọc hóa dầu trên thế giới bị ảnh hưởng rất nhiều và lợi nhuận của BSR trong tháng 1 và tháng 6/2019 bị âm; lợi nhuận tháng 2/2019 không đáng kể.

Bên cạnh đó, từ tháng 4 đến tháng 8/2019, giá dầu thô luôn giảm và tháng 9, giá có xu hướng nhích lên nhưng lại quay đầu giảm trong tháng 10. Điều này dẫn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi yếu tố tồn kho có giá cao hơn giá thị trường.

Trước tình hình biến động của thị trường, BSR đã chủ động, linh hoạt trong tối ưu hóa cơ cấu sản phẩm và tối ưu hóa công suất vận hành; tăng cường công tác điều độ nhập dầu thô và xuất bán sản phẩm; lưu kho hợp lý để giảm thiểu tác động của giá; công tác kiểm soát chi phí được thực hiện thường xuyên, các khoản chi phí sản xuất kinh doanh ngoài dầu thô như hóa phẩm xúc tác, chi phí chung,… đều thấp hơn so với kế hoạch;… đã giúp BSR có được kết quả sản xuất kinh doanh tốt hơn.

Những chỉ tiêu khác như sản lượng sản xuất, doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước vẫn giữ nguyên kế hoạch 2019 đã được PVN phê duyệt từ đầu năm. Ước thực hiện sản lượng cả năm 2019, BSR sẽ đạt gần 6,9 triệu tấn; vượt 6% so kế hoạch; doanh thu ước đạt 100.891 tỷ đồng, vượt 3,2% so kế hoạch; nộp ngân sách đạt 9.458 tỷ đồng, vượt 2,8% so kế hoạch. Riêng chỉ tiêu sản lượng, BSR đã “về đích sớm” 26 ngày, đạt 6,46 triệu tấn vào ngày 5/12/2019.

Năm 2020, Công ty BSR sẽ thực hiện bảo dưỡng tổng thể NMLD Dung Quất trong 51 ngày (12/6/2020 - 1/8/2020) nên kế hoạch sản xuất kinh doanh dự kiến: Sản lượng đạt 5,56 triệu tấn; doanh thu (ở giá dầu 60 USD/thùng) là 80.686 tỷ đồng; nộp ngân sách Nhà nước khoảng 7.405 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế là 1.183 tỷ đồng.

P.V