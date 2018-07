Quan trọng là cách hành xử của ngân hàng

Số vụ việc ít không phải là không quan trọng. Ý tôi muốn nói là sắp tới có thể còn nhiều hơn nữa. Vì ngân hàng (NH) tại Việt Nam từng bước tăng quy mô và áp dụng công nghệ. Về nguyên tắc, bất cứ cái gì tăng quy mô sẽ có sai sót. Các NH tăng quy mô rất lớn trong vòng 10 năm nay, như vậy rủi ro cũng sẽ tăng theo. Thứ hai là ứng dụng công nghệ, càng tự động thì càng có nhiều rủi ro, cụ thể là các thẻ ATM.

Rủi ro của quy mô và công nghệ từ NH đã được cảnh báo chứ không phải tự nhiên, bất ngờ. Nhưng trong quá trình phát triển các NHTM, theo tôi quan sát, các lãnh đạo NH dường như dồn vào việc cạnh tranh phát triển hơn là sự an toàn. Họ cũng đầu tư vào quản trị rủi ro nhưng chưa nhận diện đúng mức độ xuất hiện so với vai trò họ muốn phát triển NH trong việc tăng trưởng tín dụng. Thành ra những việc mất tiền vừa qua là không có gì ngạc nhiên và sẽ còn tiếp tục nữa.

Vấn đề quan trọng là cách hành xử của NH phải đầy đủ, cụ thể. Ở nước ngoài, các hợp đồng về bất cứ lĩnh vực gì cũng đều chuẩn mực về pháp lý, đều chỉ ra cách giải quyết ngay trong hợp đồng, còn ở nước ta thì nhiều người lại không quan tâm.

Đối với một NH, việc xuất hiện các rủi ro không phải là vấn đề ghê gớm. Việc mất tiền có thể do tội phạm công nghệ, do sự tắc trách, lỗi của người khách hàng; cũng có thể do nhân viên NH… Nhưng quan trọng là việc nhận diện rủi ro và cách hành xử khi sự việc xảy ra mới là vấn đề mà NH cần quan tâm.

TS. Đinh Thế Hiển (chuyên gia kinh tế ngân hàng)