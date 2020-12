'Quên' đóng cửa mỏ, Đắk Nông phạt tiền nhiều doanh nghiệp

Quảng cáo

Cụ thể, Cty TNHH MTV Trùng Dương (xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil) bị UBND tỉnh phạt 120 triệu đồng do không làm thủ tục đóng cửa mỏ đá Bazan thôn 1 (xã Đắk Rla, huyện Đắk Mil). Trước đó, năm 2019, công ty này bị tỉnh Đắk Nông thu hồi giấy phép khai thác do không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng thuế.

Ngoài ra, Cty TNHH Xây dựng Sơn Hải (huyện Đắk Mil, Đắk Nông) cũng bị xử phạt 120 triệu đồng do không làm thủ tục đóng cửa mỏ than bùn Thuận An (huyện Đắk Mil) sau khi giấy phép khai thác khoáng sản đã hết hạn. Hành vi này của các công ty đã vi phạm vào Khoản 2, Điều 73, Luật Khoáng sản 2010.

Đắk Nông mạnh tay xử lý sai phạm của các doanh nghiệp khai thác khoáng sản

Đầu tháng 10/2020, tỉnh này cũng xử phạt 3 doanh nghiệp khai thác khoáng trên địa bàn gồm: Cty TNHH Thương mại Chính Trường (xã Đắk Wer, huyện Đắk R’lấp) bị bị tước quyền sử dụng giấy phép khai thác khoáng sản trong 4,5 tháng (do không nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản từ năm 2017 đến nay) và phạt 160 triệu đồng (do có các hành vi khai thác đá không đúng trình tự; khai thác, sử dụng khoáng sản đi kèm khi chưa được cho phép của cơ quan có thẩm quyền); Cty Cổ phần Phú Tài (trụ sở Bình Định) đang được cấp phép khai thác đá tại mỏ đá granite xã Đắk Hòa (Đắk Song, Đắk Nông) bị xử phạt 80 triệu đồng do đã khai thác không đúng hệ thống mở vỉa, không đúng trình tự khai thác; Doanh nghiệp tư nhân sản xuất, thương mại dịch vụ Quang Vũ (Đắk Song, Đắk Nông) cũng bị xử phạt 80 triệu đồng do đã có hành vi đổ chất thải không đúng vị trí so với thiết kế mỏ đã được phê duyệt…

Huỳnh Thủy