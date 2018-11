Ra mắt Quỹ học bổng tài năng VPBank 2018

10 suất học bổng Tài năng Vàng trị giá 15 triệu đồng/suất và 35 suất học bổng tài năng Bạc trị giá 10 triệu đồng/suất là chương trình Học bổng “Tỏa sáng Tài năng” 2018 dành cho các bạn sinh viên xuất sắc năm 3 và 4 đang theo học hệ chính quy tại các trường Đại học trên toàn quốc khối ngành Kinh tế, Tài chính Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán kiểm toán,…

Với học bổng “Tỏa sáng Tài năng” 2018, ứng viên có cơ hội được tuyển thẳng vào làm việc tại VPBank; được đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ và trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại ngân hàng; được tham gia nhóm “Cộng đồng tài năng VPBank”; tham gia chương trình VPBank Tour và khám phá các hoạt động văn hóa doanh nghiệp khác.

Để giành được học bổng này, các ứng viên cần chuẩn bị hồ sơ và vượt qua 2 vòng thi của VPBank gồm: Đánh thức tiềm năng (Vòng 1) và Tài năng tỏa sáng (Vòng 2). 45 ứng viên có kết quả tốt nhất sẽ được lựa chọn trao học bổng “Tỏa sáng Tài năng VPBank”.

Bên cạnh đó, Ngân hàng còn đồng thời triển khai chương trình học bổng VPBank – Home of Talent với hơn 100 suất học bổng trao tặng cho sinh viên năm 3, 4 có thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc theo chương trình Thỏa thuận hợp tác giữa VPBank và các trường Đại Học.

Tổng giá trị Quỹ học bổng tài năng VPBank lên tới gần 1 tỷ đồng.

VPBank hiện là một trong những ngân hàng TMCP lớn nhất cả nước. Xét về lợi nhuận, VPBank đứng trong Top 5 toàn thị trường và Ngân hàng đặt mục tiêu nằm trong Top 3 Ngân hàng giá trị nhất vào năm 2022.

Ngoài những giá trị mang lại cho khách hàng, phát triển nguồn nhân lực chính là yếu tố quan trọng không thể thiếu trên chặng đường phát triển của ngân hàng. Từ khâu tuyển dụng đến việc nỗ lực xây dựng một môi trường làm việc hạnh phúc, VPBank đã trở thành ‘Home of Talent”- Điểm đến lý tưởng của ứng viên tiềm năng. Nhiều năm gần đây, ngân hàng liên tiếp đạt được hàng loạt giải thưởng do các tổ chức uy tín trong và ngoài nước trao tặng như “Nơi làm việc hạnh phúc nhất Việt Nam”, “Nơi làm việc tốt nhất ngành Ngân hàng” và “Doanh nghiệp Việt có thương hiệu nhà tuyển dụng hấp dẫn” do Alphabe & Nielsen bình chọn, hay “Ngân hàng TMCP có giá trị thương hiệu cao nhất Việt Nam” do Forbes bình chọn.

Quỹ học bổng Tài năng VPBank 2018 không chỉ là nguồn hỗ trợ đắc lực về mặt tài chính mà còn cung cấp cơ hội việc làm thách thức tại VPBank ngay sau khi sinh viên tốt nghiệp. Với lộ trình đào tạo và phát triển bài bản, các bạn sinh viên tham gia chương trình sẽ được phát huy năng lực của bản thân, được tiếp thu những kiến thức thực tế từ những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Tài chính Ngân hàng, để tích lũy hành trang và mạnh mẽ gia nhập thị trường lao động.

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, vui lòng liên hệ: Khối Quản Trị Nguồn Nhân Lực, Ngân Hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng.

Email: hocbongtainang@vpb.com.vn hoặc Website: tuyendung.vpbank.com.vn

P.V