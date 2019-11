Rộn ràng không khí trao giải của VPbank cho khách hàng may mắn trúng thưởng

Quảng cáo

Trong đợt trao thưởng lần này, giải đặc biệt 01 điện thoại iPhone XS MAX 64GB trị giá 30 triệu đồng đã thuộc về khách hàng Hoàng Thị Hoài Phương (25 tuổi, Hà Nội). Đây là phần thưởng tri ân đặc biệt để khách hàng tiếp tục trải nghiệm và sử dụng các dịch vụ của VPBank.

Chia sẻ với VPBank khi nhận được giải thưởng, chị Hoài Phương vui mừng nói: "Tôi thật sự bất ngờ về sự may mắn của mình, tôi nghĩ thường là khách hàng lớn, giao dịch nhiều, gửi nhiều tiền vào ngân hàng mới dễ có cơ may trúng thưởng. Vậy mà lần này, một nhân viên văn phòng chỉ có thể gửi tiết kiệm từ 4 – 5 triệu mỗi tháng như tôi lại trở thành một trong những vị khách hàng trúng giải đặc biệt của chương trình. Tôi xin chân thành cảm ơn VPBank vì đã xây dựng một chương trình vừa vui, vừa ý nghĩa và đặc biệt là đem lại cơ hội trúng thưởng rất công bằng cho mọi khách hàng".

Cũng là một khách hàng may mắn với giải đồng hồ Apple Watch Series S4, Anh Lê Quang Trường (TP.Hồ Chí Minh) chia sẻ: "Không phải khi may mắn trúng giải thưởng tôi mới khẳng định VPBank là nơi mà tôi dành sự tin tưởng, an tâm đầu tư cũng như sử dụng những sản phẩm dịch vụ tại đây. Từ ngày đầu tiên đến với VPBank, tôi đã tìm thấy sự tận tình, chu đáo và chuyên nghiệp trong phong cách phục vụ. Bên cạnh đó, những chương trrình khuyến mãi cũng khá thuyết phục và thu hút khách hàng".

Chương trình khuyến mại “Cắt bánh sinh nhật – Nhận quà tri ân” kỷ niệm 26 năm thành lập được VPBank thực hiện xuyên suốt từ ngày 01/8 đến 01/11/2019 với hơn 40,000 giải thưởng như Iphone XS Max, đồng hồ Apple Watch, máy đọc sách Kindle, máy ảnh Fujifilm Instax Mini…, tổng trị giá hơn 1,4 tỉ đồng dành cho tất cả các khách hàng giao dịch trên ứng dụng Mobile Banking VPBank Online. Điểm đặc biệt là chương trình cho phép khách hàng tự tay quay thưởng để tìm ra phần quà của riêng mình ngay trên game “Cắt bánh sinh nhật” bên trong ứng dụng. Mỗi khách hàng có thể giành được tối đa 7 lượt chơi, tương ứng với 7 phần quà tặng giá trị từ VPBank.

Theo thống kê từ VPBank, đến thời điểm kết thúc, đã có hơn 300,000 khách hàng đã tham gia chương trình, cùng với đó là số lượt tải ứng dụng VPBank Online tăng đột phá tới hơn 3,2 lần so với cùng kỳ năm 2018. Ngoài ra, chương trình cũng thúc đẩy một lượng lớn khách hàng thực hiện giao dịch trên kênh ngân hàng điện tử, đặc biệt là giao dịch gửi tiết kiệm trực tuyến – với số lượng sổ tiết kiệm gửi mới trong thời gian chương trình tăng 23% so với trước đó, với tổng số tiền huy động đạt hơn 9,800 tỉ đồng.

Gửi tiết kiệm trực tuyến trên VPBank Online thu hút đông đảo sự quan tâm của khách hàng

Đại diện VPBank cho biết, trong thời gian diễn ra chương trình, VPBank nhận được sự phản hồi tích cực từ phía khách hàng về cơ cấu giải thưởng, số lượng giải thưởng và đặc biệt là cách thức chơi đơn giản, tiện dụng trên VPBank Online. Ngân hàng hy vọng sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng trong những chương trình khuyến mãi tiếp theo của VPBank.

“Nhân dịp này, VPBank muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến quý khách hàng đã tin tưởng lựa chọn VPBank là nơi cung cấp các sản phẩm tài chính an toàn, đột phá và toàn diện suốt thời gian qua”, vị đại diện này chia sẻ.

Thông tin chi tiết về khách hàng trúng thưởng, vui lòng xem tại https://vpbankonline.vn/cat-banh-sinh-nhat/danh-sach/ hoặc liên hệ các điểm giao dịch của VPBank trên toàn quốc.

Khách hàng cũng có thể tải ứng dụng VPBank Online để bắt đầu trải nghiệm các tính năng đột phá của ngân hàng số thế hệ mới: https://vpbonline.page.link/transfer_SN26_PR

P.V