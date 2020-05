Rủ nhau đi du lịch với nhiều mức giá rẻ chưa từng có

Quảng cáo

Chị Nguyễn Minh (Bắc Từ Liêm, Hà Nội) vừa mua gói du lịch cho cả gia đình đi Quy Nhơn vào tuần sau. Chị Hoài chia sẻ: “Tôi vừa đặt vé cho 2 vợ chồng và 1 trẻ nhỏ. Gói cho 2 đêm khách sạn 5 sao và vé máy bay chỉ có 2,5 triệu đồng/người. Gia đình tôi hay đi du lịch, mấy tháng vì dịch nên không đi đâu. Nay hết thời gian giãn cách bên đặt vé đi luôn”.



Còn anh Lê Hùng (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng vừa đặt bé combo cả khách sạn và máy bay cho đại gia đình đi Phú Quốc. “Chưa bao giờ tôi thấy đi du lịch lại rẻ như hiện nay. Tôi đặt vé nghỉ 3 ngày 2 đêm bao gồm cả vé may bay, đưa đón, ăn sáng tại khách sạn hết trọn gói có 3,8 triệu đồng/người. Nếu như trước đây, mỗi lần đi du lịch xa, chỉ tính riêng 2 vợ chồng và 1 đứa con hết hơn 20 triệu đồng, nay tôi cho cả bố mẹ đi nữa mới hết số tiền đó”, anh Hùng nói.

Còn chị Trần Thu Trang hiện đang làm việc tại TP.HCM chia sẻ: “Tôi cũng là tín đồ du lịch. Hiện nhiều cơ sở lưu trú giảm giá và kết hợp cùng hãng hàng không kích cầu nên người dân được hưởng lợi. Trước đây, tôi đặt phòng khách sạn 6 sao trên đảo tại Nha Trang tầm hơn 1.000 USD/đêm. Tôi vừa ở khách sạn đó vào cuối tuần qua với giá có 6,5 triệu đồng/đêm. Mức giá rẻ chưa từng có từ trước đến nay”.

Chị Thu Trang bên bể bơi vô cực trong chuyến du lịch cuối tuần qua.

Chị Trang cho biết thêm, chị rất bất ngờ vì vừa mở cửa du lịch, khách sạn tại đây đã kín phòng vì giá rẻ.

Theo khảo sát của phóng viên Tiền Phong, ngoài các cơ sở lưu trú tự đưa ra các combo kích cầu du lịch, các hãng lữ hành cũng theo đó đua nhau tung gói kích cầu. Đơn cử, AZA Travel giảm giá tới 70%, chỉ từ 1,59 triệu đồng/người cho các gói combo du lịch bao gồm vé máy bay trọn gói và 3 ngày 2 đêm khách sạn từ 3 sao trở lên. C

Các hành trình xuất phát từ Hà Nội tới các điểm đến du lịch nổi tiếng như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng, Quy Nhơn, Đà Lạt…, khởi hành từ ngày 10/5 đến hết ngày 31/12/2020. Ngoài chương trình combo vé máy bay và khách sạn, AZA Travel cũng đang triển khai bán các voucher nghỉ dưỡng khuyến mại tới 50% của các thương hiệu nổi tiếng như FLC, Vinpearl, Flamingo, Sun Group, du thuyền Heritage 5 sao…

Trong khi đó, HanoiRedtour mở bán nhiều tour trọn gói giá tiết kiệm như: Đà Nẵng từ 4,55 triệu đồng; Quy Nhơn từ 5,15 triệu đồng; Phú Quốc từ 5,43 triệu đồng; kỳ nghỉ cuối tuần tại flamingo Đại lải 1,75 triệu đồng; Tuy Hòa từ 5,59 triệu đồng; Cô Tô 2,7 triệu đồng; Vân Đồn - Quan Lạn 2,79 triệu đồng…



Trong cuộc họp trực tuyến bàn giải pháp khôi phục du lịch sau Covid-19 giữa Hiệp hội Du lịch Việt Nam với Hiệp hội Du lịch các địa phương trên cả nước mới đây, các doanh nghiệp lữ hành đã thống nhất triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa trên phạm vi toàn quốc.

Giá giảm nhưng dịch vụ không giảm

Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam Vũ Thế Bình cho biết sẽ có hai phương án song song: thứ nhất là giá rẻ hơn tour du lịch thông thường từ 20-30% nhưng chất lượng dịch vụ không giảm; thứ hai là giữ nguyên giá nhưng tăng dịch vụ cao cấp cho khách.

Mới đây, trong văn bản của Hội đồng Tư vấn du lịch do ông Trần Trọng Kiên là chủ tịch ký gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, do ảnh hưởng của COVID-19 nhiều doanh nghiệp đã phải cho nhân viên nghỉ việc (từ 10% đến 50% số nhân viên), doanh thu quý 1/2020 đạt được từ 50% - 70% so với quý 1/2019, dự kiến doanh thu quý 2/2019 chỉ đạt được từ 10% - 15% so với quý 2/2019.

Theo đó, ông Kiên đưa ra giải pháp như: Đề nghị Chính phủ xác nhận dịch COVID-19 là sự kiện bất khả kháng để đồng nhất cách hiểu cho các bên và tránh tranh chấp phát sinh khi thỏa thuận liên quan, nhằm hỗ trợ cho các doanh nghiệp du lịch đàm phán với các hãng hàng không về chính sách hoãn hủy hoàn tiền cho doanh nghiệp. Nhiều doanh nghiệp du lịch có nguy cơ bị mất trắng tiền đặt cọc vé cả năm 2020 tại các hãng hàng không trong nước như Vietnam Airlines, Vietjet Air, Jetstar, Bamboo Airways do họ không bay, hủy chuyến nhưng vẫn giữ lại tiền và không hoàn tiền ngay cho doanh nghiệp.

Tăng cường các giải pháp đồng bộ để kích cầu tiêu dùng trong nước, phục hồi thị trường du lịch nội địa khi Việt nam kiểm soát được dịch bệnh. Tăng kinh phí để xúc tiến du lịch trong nước giữa các địa phương, sử dụng các sản phẩm du lịch trong nước là cứu cánh trong thời gian sau dịch.

Ngọc Mai